Špatné starty stojí Karvinou body. Musíme jezdit od začátku, říká Mikuš

Bázlivě jste začali i v předešlém kole v Olomouci...

Jo, i tam to bylo podobné. Nevěřili jsme si, odskakovaly nám balony. Bylo to špatné.

Druhý poločas byl výrazně lepší. Co jste kromě toho, že šli do zápasu ofenzivní hráči, změnili?

Šli jsme do něj s tím, že nemáme co ztratit. Najednou jsme si věřili, najednou to šlo. Je však otázka, zda se soupeři neuspokojili, když vedli o dva góly, anebo my jsme přitvrdili. Je to poučení do dalších zápasů, abychom takto začali hrát od první minuty.

Jak toho chcete docílit?

Nevím. Musíme změnit nastavení v hlavě a hned si více věřit. Fakt těch prvních dvacet minut bylo hrůzostrašných.

K tomu jste v Olomouci i nyní doma dostali vždy jeden gól po chybě brankáře. Co dělá s mužstvem, když dostane tak laciné branky?

Nepřidává nám to na pohodě, to je pravda, ale podpořili jsme se, řekli si, že na to zapomeneme. Zkusili jsme vyrovnat, ale nevyšlo to.

Vy jste snížil po standardní situaci. Z nich jste z dosavadních šesti gólů dali tři. Je to síla Karviné?

Ze standardních situací těžíme, na tréninku se je snažíme pilovat a zatím nám vycházejí. Ale mohli bychom vstřelit více gólů i ze hry.

Prosadil jste se u levé tyče, z téhož místa jako proti Zlínu. Je to váš oblíbený prostor?

Mám zavírat zadní tyč. Krčo (Dávid Krčík) měl balon na hlavě, ale zakřičel jsem mu. Věděl jsem, že mi to padne přímo na nohu, na volej. Pak už šlo jen o to, abych míč trefil.

V přípravě dávali hodně gólů vaši útočníci. V lize se ale zatím prosadit nemohou. Čím to je?

Liga je samozřejmě těžší. Potřebovali bychom i od nich nějaké góly, ale odehráli jsme tři zápasy a pokaždé byl na hrotu jiný útočník.

Takže se pořád sehráváte?

Jasně, každým zápasem to bude lepší a lepší. Ale už je to liga, není čas se na něco vymlouvat. Už hrajeme o body.

Po nynější domácí ztrátě budete muset urvat nějaké body venku. V neděli hrajete v Pardubicích.

Venku budeme muset bodovat, uděláme pro to vše. Teď máme týden, abychom se připravili.