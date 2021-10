Karvinští dostali pokuty a jdou se bít o výhru. Uspějí proti Boleslavi?

„Není to dobré, ale nesmíme věšet hlavu. Musíme pořádně trénovat a udělat vše pro to, abychom tu sérii doma konečně zlomili,“ řekl karvinský obránce Antonín Křapka.

Karviná - M. Boleslav od 16 hodin ONLINE

Pro něj bude duel s Mladou Boleslaví o to zajímavější, že právě z ní do Karviné přestoupil. A jak podotkl, rovněž s Mladou Boleslaví v minulé sezoně zažil dlouhou řadu zápasů bez vítězství. Bylo jich dvanáct od devátého do jednadvacátého kola, než Mladoboleslavští doma zdolali... Karvinou 2:0.

„Bude to pro mě specifický zápas, ale věřím, že uděláme všechno, abychom vyhráli,“ podotkl Křapka.

Karvinské mužstvo včetně realizačního týmu půjde do utkání poté, co je v týdnu šéfové klubu pokutovali za špatné výsledky i výkony. Výši sankce zástupci MFK Karviná neprozradili.