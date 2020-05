Dirigent neprostupné karvinské obrany: Té série bez gólu si ceníme

„Je to pěkné, ale potřebujeme i vyhrávat,“ upozornil karvinský obránce Martin Šindelář. Potvrdil však, že si dlouhé série cení. „Protože když nedostaneme gól, neprohrajeme,“ usmál se. „Potřebujeme ale navázat i na výhry, které jsme na začátku jara měli.“

Čím to, že se vám v obraně tak daří?

Vše si sedlo. Trenér navíc v té pauze neudělal v obranné činnosti ani moc změn. Navzájem si vyhovíme, i když zpočátku nám to teď v Opavě trošku skřípalo a domácí se párkrát k naší brance dostali. Měli jsme trochu i štěstí.

Jako při tom gólu, který jste dostali v nastaveném čase, ale sudí ho kvůli postavení mimo hru neuznali?

Jsem rád, že to byl ofsajd, protože porážka v poslední minutě by hodně mrzela. Odmával to. Opaváci musejí být hodně naštvaní, protože už měli vidinu, že vyhrají, a najednou ofsajd. Chápu to. Ale dva jejich hráči tam skákali, byli blízko před naším gólmanem a ten na ně reagoval.

Neměl jste obavy, jak vaše hra bude po dlouhé přestávce vypadat?

Ani ne. Spíše byli všichni natěšení. Nebylo to optimální, ale už to bude jenom lepší.

Opava především houževnatě bránila. Bylo složité prosadit se?

Věděli jsme, že Opava je doma silná, takže ten bod je cenný. Navíc po té pauze jsme nevěděli, jak na tom budeme, takže bod je velmi cenný. Domácí hráli dobře organizovaně, takže dobývat jejich branku se nám moc nedařilo.

Co vám v útoku chybělo?

Byli jsme málo nebezpeční. Chtěli jsme stále něco vymýšlet kolem šestnáctky, místo abychom zakončovali. Bylo to takové obehrávání okolo. Bez nějakého výsledku.

Opavu jste udrželi o šest bodů pod sebou...

Cítili jsme, že to pro nás bude důležité, aby se k nám nepřiblížili. Nemůžeme však hrát v klidu, protože před námi je pořád dost zápasů a musíme sbírat další body, aby se k nám nedotáhli.

Měli jste více ze hry než domácí. Měli jste i blíže k výhře?

Na držení míče se nehraje. Dali jsme gól, ale také z ofsajdu. A že bychom pak měli nějaké tutovky, se říct nedá. Opava ze standardních situací a po našich ztrátách hodně hrozila.

Co jste říkal kulise, když v kotli mohla být část opavských fanoušků?

Byl jsem překvapený. Věděli jsme, že je nějaká kvóta, že přijde pár lidí. Ale udělali hodně slušnou kulisu. Buďme rádi aspoň za to.

Karvinský stoper Martin Šindelář při obranné práci.

V neděli od 18 hodin hostíte Spartu Praha. Nemáte obavy, zda se bude hrát, jelikož na Karvinsku mezi pracovníky Dolu Darkov přibylo hodně nakažených?

Bohužel, teď tady máme takový stav. Ale řeší to kompetentní lidé. My se připravujeme na fotbal a nemůžeme spekulovat, co bude, jestli se někdo nakazí. Chystáme se, jako by se nic nedělo.

Hlídáte se více než obvykle?

Bavíme se o tom. Měsíc a půl jsme se teď připravovali a byla by škoda, aby se kvůli naší lehkovážnosti, že si někdo bude hrát na hrdinu a nakazí se, sezona nedohrála. To by byla škoda. Budeme jen rádi, když se vše zvládne. Na hřišti, jak na něj vyběhneme, nevnímáme, že je nějaká taková situace. Spíše máme třeba obavy, abychom to nepřinesli domů.