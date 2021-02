Liberec v Karviné ztratil vedení. Šancí jsme měli dost, mrzelo Hoftycha

Karviné pomohla rychlá odpověď Herce Jen jednou fotbalisté MFK Karviná ve druhé půli vystřelili na branku. Ale stálo to za to... Herc si krásně navedl míč na hranici pokutového území a po zemi přesně k pravé tyči vyrovnal. „Důležité bylo, že nás gól Liberce nesrazil na kolena a hned se nám povedlo srovnat,“ připomněl karvinský záložník Róbert Mazáň, že Herc se trefil jen tři minuty po tom, co Liberečtí v 57. minutě vletěli do odkryté karvinské obrany a Rondić se prosadil po centru Mosquery z levé strany. „Věděli jsme, že Liberec má na rychlých protiútocích postavenou hru. Celý zápas se o to snažili, ale až na nějaké situace se nám je podařilo eliminovat,“ dodal Mazáň. „V minulých čtyřech zápasech dal tři góly, což je na středového hráče skvělé,“ pochválil Christiána Herce karvinský trenér Juraj Jarábek. „Bod bereme. Chalani těžký zápas na náročném terénu odmakali.“ Kouč uvedl, že to byl zápas, jaký očekával. „Liberec je fyzicky velmi vyspělý, hraje jednoduše, zvládá hodně soubojů. Jeho obrana na jaře dostala snad jen dva góly,“ řekl Juraj Jarábek. Obránce Eduardo nemohl nastoupit kvůli čtyřem žlutým kartám. Qose je zraněný. „Před deseti dny si poranil kotník, je v rekonvalescenci,“ vysvětlil Jarábek absenci albánského záložníka. „Do dvou týdnů by mohl být v pořádku.“