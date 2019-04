Karvinští mají šanci ještě víc odskočit Dukle, Liberci jde o šestku

Karviná vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Přijíždí mančaft, který je z těch, co tady dosud hráli, nejkvalitnější a nejnepříjemnější,“ prohlásil karvinský trenér František Straka. „Má svou vnitřní sílu, výjimečného střelce Libora Kozáka, ale věřím, že když zopakujeme domácí výkony proti Ostravě a Zlínu (shodně 2:0), tak uspějeme.“

Pro Karvinské je povzbuzením, že v předešlých dvou domácích duelech nedostali gól, což se jim během sezony podařilo jen třikrát. „Nula je základ a ty dva domácí zápasy ukázaly, že jsme ji schopni udržet proti velice dobrým ligovým týmům, že máme schopné kluky, kvalitu na to, abychom ligu udrželi,“ řekl Straka. „Obrana je základ a pak musíme být produktivní směrem dopředu.“

Karvinští z minulých čtyř zápasů tři vyhráli, v předešlém kole dokonce na hřišti Sparty 3:1. „Tím výsledkem jsme nadšeni, ale musíme zůstat na zemi,“ mírní euforii Straka. „Takže jsme to ani nijak neslavili. Není ani co. Ale doufám, že po lize důvod k oslavě bude.“

Liberec chce uhájit šestku

Po divokém domácím zápase se Slováckem, který díky třem proměněným Kozákovým penaltám vyhráli 3:2, se fotbalisté Liberce udrželi na šestém místě prvoligové tabulky zaručujícím účast v nadstavbové skupině o titul.

Vzhledem k bilanci s týmy na 5. - 9. místě je před 30. kolem jasné, že do nadstavbové části Liberec půjde buď ze šestého, nebo ze sedmého místa - to ovšem pouze v případě, že prohraje v Karviné a Olomouc zvítězí na Slavii.

Dva ve hře o šestku, čtyři o Evropu. Základní část ligy finišuje O co jde ve 30. kole

Skupina od sedmé příčky výš sice může nabízet i větší šanci dostat se do Evropy, v Liberci však žádné taktizování nepřipouštějí. „Jednoznačně deklaruji, že do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát,“ řekl kouč Zsolt Hornyák.

„Když se dostaneme do první šestky, chceme se čestně pobít o pohárové umístění v první skupině, když ne, budeme o to bojovat v té střední. Jsem rád, že jsme až do konce ve hře o poháry, to je pro mě velmi důležité,“ dodal Hornyák.