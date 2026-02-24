Chance Liga 2025/2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Autor:
  11:37
Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně frustrující?
Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký brankář Klemen Mihelak (vlevo) a Nemanja Tekijaški.
Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.
Jablonecký Dominik Hollý a jeho střela, kterou blokuje Filip Prebsl z Karviné.
Momentka z utkání mezi fotbalisty Jablonce a Karviné.
5 fotografií

„Nemůže být. Je to samozřejmě zklamání, ale my musíme znovu pracovat, a ne propadat nějaké frustraci a panice,“ odpověděl karvinský trenér Marek Jarolím. „To by nikam nevedlo. Nynější dny jsou složitější, všechny nás to trápí. Je to o maličkostech, furt se ale máme o co opřít. Musíme nepříznivým výsledkům čelit a poprat se s nimi.“

Jarolím je přesvědčený, že i kvůli těmto porážkám může být karvinský tým do budoucna silnější. „A na to budeme i sázet,“ konstatoval.

Fotbalisté odmítají mluvit o nějaké, byť sebemenší krizi.

„Nejsme v krizi. Hrajeme skvělý fotbal, jen nám teď nepadají góly, ale to se časem prolomí,“ upozornil karvinský obránce Jan Chytrý. Pouze připustil, že na týmu přece jen leží menší deka. „Ale musíme jít dál,“ řekl.

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Podle Jarolíma karvinští fotbalisté, z nichž většina zatím nemá dostatek zkušeností, potřebují ještě více šancí, aby se střelecky prosadili. „Moc dobře víme, že efektivita není, jaká by měla být, řešili jsme to i v předešlých třech kolech,“ připomněl. „Pořád ale věřím, že góly přijdou, že se rozloží mezi víc hráčů.“

Důležitý faktor podle Jarolíma je i to, že mezi fotbalisty se v obměněném týmu stále ještě budují potřebné vazby.

„Někteří kluci ligu teprve začínají hrát. Takže především je potřeba, abychom byli pevnější v obraně, což by měl být dobrý základ i pro naši hru v útoku,“ uvedl Jarolím.

Karvinští stále zažívají historicky nejvydařenější sezonu v nejvyšší domácí soutěži. I přes sérii porážek do minulého kola drželi šestou příčku. Nyní je o bod přeskočila Olomouc, takže jsou sedmí.

Je pro ně účast v elitní šestce prvořadý cíl?

„Nemyslím si, že by to byl přímo náš hlavní cíl,“ namítl Jan Chytrý. „Hlavně chceme hrát dobrý fotbal a na ten se budou výsledky nabalovat, takže... Je to o naší hře a na to, kteří bychom mohli skončit, nemyslíme, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak.“

Jablonecký Dominik Hollý a jeho střela, kterou blokuje Filip Prebsl z Karviné.

Fotbalisté Karviné měli na úvod jarní části soutěže náročný los – Plzeň (0:2), Teplice (0:2, Slavii (1:3) a Jablonec (0:1). V dalším kole v neděli od 13.00 přivítají předposlední Slovácko.

Mohli by se od tohoto duelu odrazit? „Takové očekávání od toho zápasu bude,“ připustil trenér Jarolím. „Bude potřeba, abychom se s dosavadními neúspěšnými výsledky poprali a za výhrou si šli. Chtění uspět je důležité, ale také klid. Pokud bychom byli pod nějakou dekou a přestali racionálně uvažovat, tak by to k ničemu nevedlo. Je to jen o další práci.“

24. kolo

23. kolo

MFK Karviná - 1. FC Slovácko

1. 3. • 13:00 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
