Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

„Nemůže být. Je to samozřejmě zklamání, ale my musíme znovu pracovat, a ne propadat nějaké frustraci a panice,“ odpověděl karvinský trenér Marek Jarolím. „To by nikam nevedlo. Nynější dny jsou složitější, všechny nás to trápí. Je to o maličkostech, furt se ale máme o co opřít. Musíme nepříznivým výsledkům čelit a poprat se s nimi.“
Jarolím je přesvědčený, že i kvůli těmto porážkám může být karvinský tým do budoucna silnější. „A na to budeme i sázet,“ konstatoval.
Fotbalisté odmítají mluvit o nějaké, byť sebemenší krizi.
„Nejsme v krizi. Hrajeme skvělý fotbal, jen nám teď nepadají góly, ale to se časem prolomí,“ upozornil karvinský obránce Jan Chytrý. Pouze připustil, že na týmu přece jen leží menší deka. „Ale musíme jít dál,“ řekl.
Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě
Podle Jarolíma karvinští fotbalisté, z nichž většina zatím nemá dostatek zkušeností, potřebují ještě více šancí, aby se střelecky prosadili. „Moc dobře víme, že efektivita není, jaká by měla být, řešili jsme to i v předešlých třech kolech,“ připomněl. „Pořád ale věřím, že góly přijdou, že se rozloží mezi víc hráčů.“
Důležitý faktor podle Jarolíma je i to, že mezi fotbalisty se v obměněném týmu stále ještě budují potřebné vazby.
„Někteří kluci ligu teprve začínají hrát. Takže především je potřeba, abychom byli pevnější v obraně, což by měl být dobrý základ i pro naši hru v útoku,“ uvedl Jarolím.
Karvinští stále zažívají historicky nejvydařenější sezonu v nejvyšší domácí soutěži. I přes sérii porážek do minulého kola drželi šestou příčku. Nyní je o bod přeskočila Olomouc, takže jsou sedmí.
Je pro ně účast v elitní šestce prvořadý cíl?
„Nemyslím si, že by to byl přímo náš hlavní cíl,“ namítl Jan Chytrý. „Hlavně chceme hrát dobrý fotbal a na ten se budou výsledky nabalovat, takže... Je to o naší hře a na to, kteří bychom mohli skončit, nemyslíme, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak.“
Fotbalisté Karviné měli na úvod jarní části soutěže náročný los – Plzeň (0:2), Teplice (0:2, Slavii (1:3) a Jablonec (0:1). V dalším kole v neděli od 13.00 přivítají předposlední Slovácko.
Mohli by se od tohoto duelu odrazit? „Takové očekávání od toho zápasu bude,“ připustil trenér Jarolím. „Bude potřeba, abychom se s dosavadními neúspěšnými výsledky poprali a za výhrou si šli. Chtění uspět je důležité, ale také klid. Pokud bychom byli pod nějakou dekou a přestali racionálně uvažovat, tak by to k ničemu nevedlo. Je to jen o další práci.“