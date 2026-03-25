Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Jak by se jí asi hrála Evropská či Konferenční liga s nálepkou klubu namočeného v korupční kauze?
Týmu, který se před dvěma lety v baráži snažil nestydatě koupit udržení v první lize, což naznačuje policejní vyšetřování i dokumenty, jež v úterý zveřejnila etická komise?
Možná vás šokuje, že i zdánlivě absurdní pohárový scénář může nastat. UEFA, která evropské soutěže řídí, totiž ctí presumpci neviny – a dokud nebude stoprocentně jasné, jak to s Karvinou bude, z pohárů ji zřejmě nevyloučí.
V Karviné se občas stávalo, že hlavně zkušenější kluci končili ve zlém, někomu se nemusel líbit způsob vyjednávaní, ale tohle bych do pana Wolfa v životě neřekl.