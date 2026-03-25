Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Karvinský Samuel Šigut blokuje střelu Siverta Mannsverka ze Sparty. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

David Čermák
Jiří Čihák
,
  20:00
Představte si, že by to tak vážně dopadlo. V MOL Cupu, českém fotbalovém poháru, už zbyly jen čtyři týmy, navíc žádný vyložený favorit. Tak co kdyby Karviná, jeden ze semifinalistů, dotáhla sezonu až k lesklé trofeji a historické účasti v pohárové Evropě?

Jak by se jí asi hrála Evropská či Konferenční liga s nálepkou klubu namočeného v korupční kauze?

Týmu, který se před dvěma lety v baráži snažil nestydatě koupit udržení v první lize, což naznačuje policejní vyšetřování i dokumenty, jež v úterý zveřejnila etická komise?

Možná vás šokuje, že i zdánlivě absurdní pohárový scénář může nastat. UEFA, která evropské soutěže řídí, totiž ctí presumpci neviny – a dokud nebude stoprocentně jasné, jak to s Karvinou bude, z pohárů ji zřejmě nevyloučí.

V Karviné se občas stávalo, že hlavně zkušenější kluci končili ve zlém, někomu se nemusel líbit způsob vyjednávaní, ale tohle bych do pana Wolfa v životě neřekl.

nejmenovaný bývalý hráč Karviné

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

25. března 2026

Rozhodnutí potrvá. Etická komise výsledky korupční kauzy v dalších týdnech nečeká

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí v korupční kauze nepadnou v nejbližších týdnech. „Případ je mimořádně rozsáhlý a jednotlivá řízení v něm...

25. března 2026  17:50

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Momentka z třetiligového zápasu fotbalistů Rosic (v žlutém) proti Zlínsku...

Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z...

25. března 2026  17:42

To mi nepodsouvejte, naštval Koubka irský novinář. Kouč mluvil i o roli Součka

Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tréninku před semifinále baráže...

Ta otázka od irského reportéra Miroslava Koubka naštvala. „Já že jsem tvrdil, že Irsko hraje primitivní fotbal? To jsem nikdy neřekl, to je těžký komunikační šum. Tak mi to nepodsouvejte,“ obořil se...

25. března 2026  17:08

Policie stíhá 32 obviněných ve fotbalové kauze. Část je v organizované skupině

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Policisté stíhají 32 lidí v souvislosti s korupční kauzou spjatou s ovlivňováním utkání a sázkovým podvodům. Obvinění jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizace výnosů z...

25. března 2026  14:26,  aktualizováno  16:51

Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Ještě na začátku jara Artis o body obral, ve středu už vedl jeho trénink. Trenér Roman Nádvorník si v sobotu nadělil k třiapadesátinám výhru Opavy nad Jihlavou 3:1, o den později už se upekl jeho...

25. března 2026  16:17

Kauzu jsme začali řešit už před třemi lety, říká Fousek. Tehdy najal jejího strůjce

Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace České republiky

Když byl před třemi lety předsedou fotbalové asociace, angažoval Petr Fousek nového integrity officera Kamila Javůrka. Právě ten v úterý dopoledne zasedl vedle současného předsedy Davida Trundy, aby...

25. března 2026  15:09

Koubek zřejmě změní formaci, do základu i Darida. Kdo by měl proti Irsku nastoupit?

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Zadní řada se třemi stopery, ve středu pole veterán Darida, volnost pro Šulce, na hrotu Schick? Jakou sestavu lze v prvním zápase nového trenéra fotbalové reprezentace Miroslava Koubka očekávat?

25. března 2026  14:58

Na Česko za statisíce. Jak irští fanoušci shání lístky na baráž přes překupníky

Troy Parrott, který v minulých týdnech v dresu Alkmaaru pomohl zničit Spartu,...

Oficiální cestou už lístky na baráž o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Irska neseženete. Někteří fanoušci jsou ale ochotní si ve snaze dostat se do Edenu připlatit a spoléhat na překupníky,...

25. března 2026  14:37

Gabriel: Korupce? Ve 3. lize je to desetkrát horší. Sázkařská mafie se nelekne

Varnsdorf, 9. 3. 2025, 2. fotbalová liga FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno....

Cinklé zápasy, podvodné sázky, úplatky. Ani v postberbrovské době nezmizela špína z fotbalu, jak ukazuje jeho nová korupční kauza. Jste překvapení? Šéf fotbalového Varnsdorfu Vlastimil Gabriel vůbec...

25. března 2026

Karviná popírá, že by ovlivňovala zápasy. Vinu nesou jednotlivci, píše v prohlášení

Hlavní brána fotbalového stadionu v Karviné, kde například na podzim 2025...

Do kauzy s ovlivňováním zápasů je prvoligová Karviná zapletená hned z několika stran. Jako klub, skrze šéfa a tamního primátora Jana Wolfa a také přes dva fotbalisty Samuela Šiguta a Matěje Hýbla....

25. března 2026  13:40

Český fotbal je v chaosu. Irský tisk si všímá korupční aféry, rýpe i do výběru Koubka

Saemus Coleman z Irska před kamerami českých médií během tréninku v Edenu před...

Zbývá den do důležitého barážového zápasu o mistrovství světa s Irskem. Jenže v souvislosti s ním si ostrovní tisk všímá hlavně korupční aféry v českém fotbale, která těsně před reprezentačním...

25. března 2026  13:32

