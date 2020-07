Případ Karviná jde do finále. Scénáře, jak může vypadat závěr fotbalové sezony

Aby byl letošní ročník profesionálních soutěže zdárně dokončen, je zapotřebí zásadní podmínka. A to, aby karvinské mužstvo opustilo karanténu a vrátilo se k tréninku.

Pak se příští čtvrtek 23. července znovu rozjedou zápasy skupiny o záchranu.

V neděli 26. července se odehraje závěrečné páté dějství, přičemž jeden z trojice Karviná, Opava, Příbram sestoupí do druhé ligy. Zbývající dva kluby půjdou do baráže proti Brnu a pražské Dukle.

Úspěšnější z obou dvojic v příštím ročníku budou hrát mezi elitou. Dohráno musí být podle nařízení Evropské fotbalové unie (UEFA) do 2. srpna.

To všechno je ideální scénář, který však mohou narušit okolnosti spojené s nemocí covid-19.

Tři hráči Karviné měli začátkem července pozitivní test na koronavirus, od 2. července tak tamní krajská hygienická stanice poslala celé mužstvo do dvoutýdenní karantény. Ta nyní vyprší.

Pokud by se nákaza objevila u dalších hráčů a tým se nemohl vrátit k tréninku, o osudu soutěže by definitivně rozhodlo páteční jednání zástupců všech dvaatřiceti prvoligových a druholigových klubů.

Mezitím vedení Ligové fotbalové asociace, která obě soutěže řídí, minulý týden deklarovalo, že prioritou je sezonu dohrát na hřišti, nikoli udělat rozhodnutí od stolu. A stanovilo termíny pro dohrání: 4. kolo skupiny o záchranu 23. července, 5. kolo 23. července, první utkání baráže 29. července, odvety baráže 1. srpna.

Pokud by se dohrála jen skupina o záchranu a následně kvůli případné nákaze koronaviru se nemohla uskutečnit baráž, do druhé ligy sestoupí patnáctý a šestnáctý tým nejvyšší soutěže. Vedle Pardubic, už jistého postupujícího, by se z účasti mezi elitou radovalo i Brno, druhý tým druhé ligy.

Když svou baráž odehraje jen jedna dvojice, mezi elitu půjde její vítěz. O druhém postupujícím rozhodnou předem daná kritéria: přednost má 14. tým první ligy, následuje druhý tým druhé ligy, třetí tým druhé ligy a patnáctý tým druhé ligy.

Když se skupina o záchranu nedohraje (to v případě pokračující karantény v Karviné či nákaze v jiném z týmů), nikdo z první ligy nesestoupí, jediným nováčkem budou Pardubice a příští ročník by se odehrál se sedmnácti účastníky. Ale kdo ví, s čím by pak přišlo páteční Ligové grémium.

Pokud v Karviné budou hráči a ostatní kolem mužstva zdraví, páteční Ligové grémium se bude zabývat především příštím ročníkem. Jeho start je naplánován na víkend 22. a 23. srpna, ale je možné i posunutí na pozdější termín.