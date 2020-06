Pětizápasová karvinská šňůra s nulou je už definitivně pryč

Ve středu v Uherském Hradišti prohrávali už od čtvrté minuty. „To je vždycky nepříjemné, když chcete nějak začít a místo toho dostanete gól,“ řekl karvinský brankář Petr Bolek. „Rychlý gól Slovácka ovlivnil celé utkání. Zaskočil nás,“ dodal karvinský trenér Juraj Jarábek. „Pak přišla penalta a vše bylo ještě horší.“ To Taiwo fauloval Petrželu.



„Celkově jsme v prvním poločase byli jaloví. Ani jsme nevystřelili na branku,“ upozornil Bolek. „V tom se musíme zlepšit, jinak se budeme těžce zachraňovat. Musíme být údernější, přímočařejší a více zakončovat.“

Už o přestávce karvinští trenéři střídali, když místo Taiwa a Vukadinoviće šli do hry Tijany a Guba. „Snažili jsme se něco udělat, chtěli jsme hru zjednodušit, zrychlit přechodovou fázi, což se podařilo, ale pološance jsme nedotáhli do konce,“ řekl Juraj Jarábek.

Petr Bolek odmítl, že by tým poznamenal druhý poločas předešlého utkání se Spartou, v němž dostali čtyři góly. „To ne. My jsme si to utkání zhodnotili a spláchli. Nemysleli jsme na to. Do Uherského Hradiště jsme jeli bodovat a nedostat gól, což se nepovedlo.“

Poprvé střídat museli Karvinští už v 19. minutě, kdy zraněného Smrže nahradil Janečka. „Vojta má naraženou pánevní kost, vypadá to, že mimo bude nejméně dva týdny. Není to nic vážného, ale nepříjemné to je,“ řekl Jarábek.