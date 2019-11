Chci dát hře nějaký nový impulz, říká nový trenér Karviné

„Práce mi chyběla, takže jsem nabídku Karviné přijal rád. Česká liga je výzva pro každého trenéra a zvlášť pro slovenského,“ uvedl.

Nemáte problém po roce znovu naskočit na trenérský post?

Ne. Když něco děláte tak dlouhou dobu, trenéřině se věnuji dvacet let, tak to člověku chybí. Mám to zažité.

Neděsí vás, že karvinské mužstvo už 533 minut nedalo gól?

I skóre 0:13 je katastrofální. A mít k tomu z pěti zápasů nula bodů, to o něčem svědčí. Potřebujeme se dát dohromady, zvednout hlavy a pokusit se nyní na podzim získat co nejvíce bodů, i když to vylosování je parádní. Ale s každým se dá hrát.

Změní se hra Karviné?Karvinský tým se skládal i během sezony. Je v něm hodně různorodých hráčů. Nepůsobí mužstvo na vás nesourodě?

V kabině jsou velmi slušní, inteligentní chalani. Jasné, že se tam najdou i průměrně inteligentní hráči, ale jsou celkem chápaví. A na trénincích pilní. Důležité je, že podmínky v Karviné jsou na vysoké profesionální úrovni. Pokud jde o zázemí, s ničím není problém. Z lidí v klubu mám dobrý pocit, přivítali mě přátelsky.

Fotbal je běh na dlouhé tratě. Jsem vyznavač atraktivního fotbalu, presinkového. Nějaké věci se dají udělat i během sezony, ale nemůže jít o bláznění. Pro nás je směrodatné hrát disciplinovaně, organizovaně a vzadu na nulu, pokud to jde. Chci dát hře nějaký nový impulz, nějaké nové myšlenky. Doufám, že to půjde, ale zřejmě ne tak lehce.

Objevily se informace, že byste z třetiligového Vyškova mohl přivést bosenského útočníka Harise Harbu, který hrával nejvyšší českou soutěž a jehož znáte ze Slovenska. Je to pravda?

To je jen nějaká novinářská kombinace. Harise znám velmi dobře, dostal jsem ho do Trnavy, ale řeknu to na rovinu: s Harisem jsem nikdy nebyl spokojený.

Jaké posily byste uvítal?

To uvidíme. Bude záležet i na tom, jak zvládneme nadcházející čtyři zápasy, jak se jednotliví hráči ukážou. Určitě k nějakým pohybům dojde. Je to však i o penězích.

V neděli hostíte Plzeň, poté hrajete v Praze se Slavií. Dokážete si představit těžší začátek vašeho angažmá?

Kvalitnější týmy tady nejsou... Hra Slavie je fantazie a Plzeň dlouhodobě prokazuje svoje kvality, takže není o čem mluvit. Ale jsem pozitivní člověk a moc se na ty zápasy těším. A chalanům říkám, že nemají co ztratit, že mohou jen získat.

Do konce podzimu zbývají čtyři kola. Přemýšlel jste o tom, kolik bodů byste mohli získat?

V srdci tajně doufám... Uhrát jich pět šest, byla by to fantazie.