Karvinští hledají hotového záložníka, Wolverhampton jim prodal oporu

Z karvinských fotbalistů, kteří pravidelně nastupovali v jarní části první ligy, byli na úvod přípravy v základní sestavě pouze brankář Ciupa a záložník Qose.



„Až na výsledek utkání splnilo to, co jsem od něj čekal,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber, který dal příležitost převážně mladíkům, dále hráčům, kteří přišli na testy, těm, co se vrátili z hostování, a také už jistým posilám, obránci Křapkovi a útočníku Svobodovi.

Kouč dodal, že většina nových fotbalistů v nynějším kádru bude mít možnost zahrát si ještě jedno utkání. „To, abychom měli ucelenější obrázek. Jinak jsem tady dva a půl měsíce, takže ty stabilní hráče nepotřebuji na úvod přípravy tolik sledovat.“

Na testech v Karviné jsou pravý obránce Lukáš Neuer z Olomouce a od čtvrtka dvaadvacetiletý španělský křídelník Ángel Sánchez Arévalo z rezervního celku Getafe.

„Česká liga je hodně náročná a na obou bylo vidět, že mají trochu problémy s kondicí, adaptovat se tady, ale to jsou věci, které se dají odstranit,“ uvedl Jozef Weber.

Podotkl, že o tom, zda testovaní hráči v Karviné zůstanou, chce rozhodnout ve středu. „Příprava totiž není dlouhá,“ upozornil.

A také proto, že by tým rád posílil. „Věřím, že ještě dva hráči přijdou, ale už jsem říkal na konci sezony, že mužstvo je docela stabilizované,“ připomněl Weber. „Chtěl bych, aby přišli už jen fotbalisté, kteří budou v základní sestavě, anebo ji budou výrazně atakovat. Jinak to nemá smysl.“

Sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk řekl, že bez ohledu na odchod Herce chtějí posílit střed hřiště. „Máme několik hráčů vyhlédnutých, několik možností,“ dodal.

Karvinští přišli o Herce

Christián Herc byl v Karviné na hostování z anglického Wolverhampton Wanderers. A jeho šéfové ho prodali do švýcarského Grasshoppers Curych.

„To mě mrzí,“ přiznal trenér Weber. „Hercík se v závěru sezony zvedl, ale nebyl náš hráč, takže jeho další působení jsme neměli ve svých rukách. Byla otázka, jestli to vyjde, nebo ne. A nevyšlo.“

Jak na něj zapůsobili mladíci? „Teplan a Zych mě potěšili,“ odpověděl kouč. „Teplan přišel z dorostu. Znám ho týden. Předtím jsem ho neviděl, jelikož dorost na jaře nehrál. Měl toho dneska plné brýle, ale člověk se nedívá jen na výsledek, ale i na to, jak se kluci s tou vyšší úrovní snaží poprat. A on se Zychem se prali, což se mi líbilo.“

Nemanja Kuzmanovič (uprostřed) z Baníku Ostrava stíhá Christiána Herce z Karviné.

Poprvé za Karvinou nastoupili sedmadvacetiletý obránce Antonín Křapka, který přišel z Mladé Boleslavi, a devatenáctiletý útočník Antonín Svoboda, jenž dosud působil v akademii rakouského Salzburgu. Oba do Karviné přestoupili minulý týden.

Křapka začal utkání jako stoper a postupně se přesunul i na levou a pravou stranu obrany.

„Umí hrát zprava, zleva, stopera. Na těch postech bude alternovat. Proto jsme ho tady brali. Jeho využitelnost je velká. Dneska to potvrdil. Byl jedním z hráčů, kteří ukázali svoje předpoklady,“ řekl Jozef Weber, který Křapku v Mladé Boleslavi trénoval.

Antonín Svoboda přišel, aby se učil od zkušeného Michala Papadopulose. Byť jsou si typově podobní, kouč nevyloučil, že by mohli nastupovat i spolu.

„Určitě je vyzkoušíme vedle sebe, ale Toník je stejný případ jako Neuer a Sánchez, i když už je náš. Bude potřebovat nějakou chvíli, aby se srovnal s chlapským fotbalem. Ale je talentovaný a určitě se do toho brzo dostane,“ doufá Weber.

Karvinští by mohli přijít o odchovance, středopolaře Vojtěcha Smrže, který je na testech v Mladé Boleslavi a má svolení hledat si nové angažmá. Zástupci klubu s ním už nepočítají? „Tak se to říct nedá,“ upozornil Jozef Weber. „Vojta je tady dlouho, takže by mu možná nějaká změna prospěla. Tu občas ve fotbale potřebujeme všichni. Klidně se ale může vrátit.“