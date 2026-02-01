Chance Liga 2025/2026

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Jiří Seidl
  6:15
V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části první ligy mají před sebou fotbalisté MFK Karviná.
Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné. | foto: ČTK

„Bereme to tak, jak to je. Věřím, že jsme schopni hrát proti komukoliv,“ prohlásil karvinský trenér Marek Jarolím. „Nevím, jestli by byla výhoda začínat se Slováckem místo Plzně. Jsme rádi, že je to takto. Jdeme do toho.“

Jarolím upozornil, že je čeká víc zápasů než ty čtyři úvodní. „Rozhodně chceme být připraveni a uděláme vše, abychom hned na začátku uspěli,“ podotkl.

Karvinští jdou do další části soutěže z pátého místa, přičemž mají stejně bodů jako čtvrtá Plzeň – 32. Šestý Liberec je jen bod za nimi.

„Neříkám, že máme mít velké řeči, ale je skoro povinnost snažit se uhájit naši stávající pozici. O to se budeme prát,“ uvedl trenér Jarolím. „V naší nynější pozici se funguje daleko lépe, než kdyby nám hrozil sestup a kritické scénáře.“

Jarolím ale odmítl vzletná slova, že by Karvinští měli útočit na účast v evropských pohárech.

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

„Až samotné zápasy ukážou, nač máme, ale ambice i určitý tlak k tomu přirozeně patří. Je důležité a je to potřeba, aby se všichni kolem týmu posouvali,“ řekl kouč.

„Nikomu nic nedáme zadarmo, ale je nutné, abychom si místo řečí vše uhráli a zlepšovali se. Rozhodně to nebude žádné lážo plážo. Berme naše současné umístění jako odměnu a dejme do zbývajících zápasů sezony všechno.“

V posledním přípravném utkání Karvinští porazili Opavu 3:1, ale na soupisce ze stabilních hráčů chyběli Samuel Šigut a Ebrima Singhateh, ale také Sebastian Boháč, Jan Fiala, Jan Chytrý a Jakub Křišťan.

„V případě Šigyho a Ebrimy šlo o preventivní důvody, už jsou zpátky v tréninku,“ řekl Jarolím.

Karvinský obránce Samuel Šigut si kryje míč před ostravským Abdullahim Bewenem.

„Bohy a Křišťan jsou po zranění z podzimu a ještě se vůbec do přípravy s týmem nezapojili. Kuba už ale naskakuje do zátěže, u Bohyho to ještě chvíli bude trvat, protože je po operaci kýly. Na hřišti by mohl být v březnu.“

Fiala si na začátku přípravy naštípl palec nohy, takže čeká, až se mu zranění zahojí. A Chytrý, který na podzim odehrál deset utkání?

„Chtěli jsme mít rozehrané oba krajní beky, takže na Chytrase padlo to, že odehrál devadesát minut za B tým, aby v této fázi přípravy nestál a sbíral minuty,“ vysvětlil kouč.

Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Těší ho, že se do sestavy vrací obránce Kristián Vallo. Proti Opavě odehrál zhruba dvacet minut, když na pravém kraji obrany nahradil Aboubacara Traoreho.

„Asi to nerad uslyší, ale nese si s sebou čtyřměsíční handicap, takže ho teď hlavně potřebujeme udržet zdravého. To je jediná šance, aby se co nejrychleji vrátil do formy,“ uvedl Jarolím. „Zase nabere sebevědomí. Jde o to, aby byl v zátěži, v tréninku.“

Během zimní pauzy karvinský celek opustili stoper Dávid Krčík, jenž přestoupil do Plzně, útočník Abdullahi Gning, který je v Baníku Ostrava, a záložník Alexandr Bužek, jenž se z hostování vrátil do pražské Slavie. „Ty odchody jsou ve snesitelném limitu,“ konstatoval trenér.

„Věřím, že tým se s tím vypořádá. Odchody se zřejmě rozloží mezi dvě přestupní období, protože zájem o naše hráče fakt je a těžko je udržíme.“

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Leč nevyloučil ani nějaký další odchod ještě během nynějšího přestupního období, které končí v půlce února.

„Nosní hráči snad zůstanou,“ doufá Jarolím. „Řešíme ale i nějaká jména, abychom kádr doplnili i s výhledem na letní odchody, abychom si udělali náskok. Hráči pak budou mít víc času na adaptaci, aby byli v létě připravenější.“

Během zimy Karvinští získali obránce Filipa Prebsla ze Slavie, Slovince Nina Miliće a dvaadvacetiletého Ukrajince Jevgenije Skybu z Černomorce Oděsa a norského záložníka Josiase Furahu. Ti do klubu přestoupili. Na hostování ze Slavie přišel stoper Šimon Slončík a z hostování v Portugalsku se vrátil útočník Kahuan Vinicius.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

21. kolo

Kompletní los

19. kolo

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

