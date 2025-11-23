ONLINE: Karviná - Hradec Králové 0:1, v úvodu otevírá skóre hlavou Van Buren

Karviná před třemi týdny slavně zdolala Spartu, ale pak ji v Liberci dostihla kocovina. Jak si povede proti týmu, který společně s Olomoucí získal z posledních pěti kol nejvíc bodů?
Hradec Králové si v uplynulých týdnech jasně poradil se Slováckem, vyhrál na Bohemians i v Ostravě, v Plzni remizoval 3:3 a atakuje elitní šestku.
8. M. van Buren
J. Lapeš - S. Boháč, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - R. Štorman, A. Bužek, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
A. Zadražil - F. Čech, T. Petrášek, J. Elbel - J. Kučera (31. D. Horák), V. Darida, S. Dancák, A. Sojka - V. Pilař, T. Slončík, M. van Buren
J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, A. Labík, L. Ezeh, P. Kačor, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek
O. Mihálik, P. Kodeš, D. Horák, M. Vágner, A. Griger, L. Kubr, J. Uhrinčať, D. Ludvíček, J. Hodek