ONLINE: Karviná - Hradec Králové 0:1, v úvodu otevírá skóre hlavou Van Buren

Autor: ,
Sledujeme online   12:45aktualizováno  13:08
Karvinští fotbalisté se pokusí napravit minulý debakl v Liberci, kde schytali výprask 0:6. Ale proti sobě mají Hradec Králové, soupeře s výtečnou formou. Utkání můžete už od 13.00 sledovat v online reportáži.

Královehradecký záložník Adam Vlkanova (vpravo) se snaží protlačit k míči přes karvinského obránce Jiřího Fleišmana. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná před třemi týdny slavně zdolala Spartu, ale pak ji v Liberci dostihla kocovina. Jak si povede proti týmu, který společně s Olomoucí získal z posledních pěti kol nejvíc bodů?

Hradec Králové si v uplynulých týdnech jasně poradil se Slováckem, vyhrál na Bohemians i v Ostravě, v Plzni remizoval 3:3 a atakuje elitní šestku.

23. 11. 2025 13:00
Zápas probíhá
Karviná : Hradec Kr. 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
8. M. van Buren
Sestavy:
J. Lapeš - S. Boháč, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - R. Štorman, A. Bužek, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čech, T. Petrášek, J. Elbel - J. Kučera (31. D. Horák), V. Darida, S. Dancák, A. Sojka - V. Pilař, T. Slončík, M. van Buren
Náhradníci:
J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, A. Labík, L. Ezeh, P. Kačor, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek
Náhradníci:
O. Mihálik, P. Kodeš, D. Horák, M. Vágner, A. Griger, L. Kubr, J. Uhrinčať, D. Ludvíček, J. Hodek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Bílek versus útočníci: 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

Tepličtí fotbalisté se radují z vítězství.

Nasázel už víc gólů než všichni útočníci dohromady. Ofenzivu fotbalových Teplic na podzim v lize zachraňuje z druhé vlny Michal Bílek, exekutor standardek, specialista na penalty a oficiálně už také...

23. listopadu 2025  12:55

Ultras Baníku ve vlaku uráželi romské děti z klubu Mongaguá, pomohla policie

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34

Jubilejní derby Zlína se Slováckem má být mrazivé, novinkou je pohár kraje

Michal Cupák ze Zlína (vlevo) si kryje míč před Michalem Trávníkem ze Slovácka.

Nedělní derby Slovácka se Zlínem bude jubilejním třicátým vzájemným zápasem v nejvyšší ligové soutěži. Poprvé ale budou oba týmy hrát o pohár pro fotbalového vládce kraje, který vítězi věnuje...

23. listopadu 2025  10:18

Ještě lepší Chorý, chvála pro Chaloupka. Ale k zápasu měl kouč Trpišovský výhrady

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje domácí utkání s Bohemians.

Ze všeho nejdřív tentokrát poděkoval fanouškům: „Super, že jich v takovém mrazu přišlo tolik. Dovedu si představit, že na těch plastových sedačkách to není zrovna easy.“ Až pak se Jindřich...

23. listopadu 2025  7:37

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou čtyři zápasy. Doma má před sebou ještě Bilbao a Barcelonu. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  22. 11. 23:17

Barcelona se vrátila na Camp Nou. Pod jeřáby si hravě poradila s Bilbaem

Fotbalisté Barcelony se vrátili na stadion Camp Nou výhrou 4:0 nad Bilbaem.

V prvním utkání na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou fotbalisté Barcelony zvítězili ve španělské lize nad Bilbaem 4:0. Po třetí výhře v řadě se dostali do čela tabulky o skóre před Real Madrid,...

22. listopadu 2025  19:09,  aktualizováno  23:07

Veselý se zlobil: Vánoce daleko, ale my už dáváme dárky. Tohle není krasobruslení!

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii.

Namíchlo ho, jakým způsobem fotbalisté Bohemians v sobotním derby na Slavii (1:3) inkasovali. Lacině. Zbytečně. Hloupě. První gól po chybě stopera Vondry, druhý po skrumáži při rohovém kopu. „Nejsme...

22. listopadu 2025  22:11

Slavia - Bohemians 3:1, stateční hosté dali gól pozdě. Vršovické derby pro favorita

Slávisté se radují z gólu Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté porazili ve vršovickém derby Bohemians 3:1 a po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi se vrátili na první místo. Duel 16. ligového kola Chance Ligy načal gólem útočník...

22. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno 

Roztržka kvůli zdržování? Radši bych řešil pozitiva, řekl Priske. Pak mírnil spekulaci

Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi.

Ke konci druhé půle, kdy sparťané bránili náskok, se trenér Brian Priske otočil na soupeřovu lavičku, rozhodil rukama a anglicky zvolal: „Welcome to my life!“ Vítejte v mém světě. Realizačnímu týmu...

22. listopadu 2025  21:04

City padlo s Newcastlem, Liverpool se dál trápí. West Ham promarnil náskok

Záložník Bruno Guimaraes z Newcastlu slaví gól v utkání proti Manchesteru City.

Fotbalisté Manchesteru City ve 12. kole anglické ligy prohráli v Newcastlu 1:2. Nedařilo se ani Liverpoolu, jenž padl s Nottinghamem 0:3. West Ham, za který od 52. minuty nastoupil Tomáš Souček,...

22. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  20:53

Výhra těší, ale Pardubicím přeju, aby se zachránily. Jsem jejich fanda, říká Kováč

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Jabloncem.

Gólově plodné období fotbalistů Liberce nepřerušila ani reprezentační pauza. Jejich trenér Radoslav Kováč získal v sobotním utkání v Pardubicích další jasnou výhru: Slovan po gólech Soliua, Dulaye,...

22. listopadu 2025  20:07

