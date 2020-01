Karvinský konkurz na útočníka. Žádný Čech na obzoru není

„Nevím, jestli vyhlásíme nějaký konkurz na dobrého útočníka, který by chtěl jít do Karviné. To by nám možná pomohlo,“ usmál se karvinský trenér Juraj Jarábek. „Ale momentálně nemáme ve výhledu žádného z českých hráčů. Ty, co jsme oslovili, do Karviné nechtěli. Musíme stále hledat a čekat.“

Jediný útočník v týmu je Michal Petráň, který před sezonou přišel z druhé ligy. V kádru je i Martin Vlachovský, leč tomu je teprve 19 let. A na soupisce zůstává i Bulhar Steven Petkov, který na podzim propadl a šéfové klubu mu hledají nové angažmá.

Neuspěl ani Jakub Šašinka, jenž v klubu hostoval z Baníku Ostrava.

„Útočník je nedostatkové zboží,“ prohlásil karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Kuba Šašinka měl zdravotní problémy, a sotva se z nich dostal, znovu se zranil. A zahraničí je loterie. Petkov přišel na poslední chvíli, když už všechny evropské ligy odstartovaly. Věděli jsme, že předchozí půlrok v Portugalsku neměl ideální, na druhou stranu se mu předtím dařilo v bulharské lize. Góly určitě střílet umí, ale tady to nepotvrdil. Jeho příchod se nepovedl.“

V případě cizinců je důležitý skauting. „A to je jeden z našich problémů,“ přiznal Jarábek. „Nejsem přesvědčený ani o jednom hráči, které nám manažeři nabízeli a které jsme měli na stole, že by nám pomohli.“ Jde o hráče, které Karvinští testují?„Ne, o ty, které bychom měli vzít bez zkoušky. Jsou to hráči, za které nedám ruku do ohně,“ odpověděl Juraj Jarábek.

Podobný byl i případ ukrajinského útočníka Dmytra Kozbana. Ten odehrál poločas utkání se Žiarem nad Hronom (0:0) a kouč se s ním okamžitě rozloučil.

„Ti další ofenzivní hráči, které zkoušíme, jsou mladí,“ upozornil Jarábek. „Je tam Želizko, který je náš, Tshibwabwa, což je chlapec do dorostu. Do budoucna mohou být zajímaví.“ Ivan Želizko je Ukrajinec, ale v Karviné už dostal příležitost v poháru za předchozího trenéra Františka Straky.

Z ofenzivních fotbalistů jsou v klubu na zkoušce Konžan Ephraim Tshibwabwa a Martin Macej z Baníku Ostrava, jenž na podzim hostoval ve Vítkovicích.

„Útok potřebujeme posílit,“ potvrdil karvinský záložník Martin Bukata. „Pořád je ještě čas, takže uvidíme, jak se to vyvine, zda ještě někdo přijde. Ale v první řadě my musíme začít proměňovat šance, které si vytvoříme. Může přijít kdokoliv, ale když nedáme gól ze šancí, které máme, tak to půjde těžko.“