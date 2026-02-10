Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

„S Teplicemi jsme měli první šanci, kdy Luckyho střelu vyrazil Trmal na roh,“ připomněl karvinský trenér Marek Jarolím. „Škoda, že v těch dvou zápasech se nám nepodařilo jít do vedení. Místo toho jsme neúspěšně doháněli náskok soupeřů.“
Přesto je Ezeh pro Jarolíma na startu druhé poloviny sezony útočníkem číslo jedna. Do Karviné nigerijský útočník přišel v roce 2022 po roce v dorosteneckém týmu Atlétika Madrid. Loni na jaře hostoval v Banské Bystrici. Na podzim v 15 utkáních ligy, do nichž zasáhl coby střídající hráč, dal dva góly.
Nyní by měl nahradit nejlepší karvinské střelce, útočníka Abdallaha Gninga a stopera Dávida Krčíka, kteří vstřelili shodně šest branek, ale v zimě odešli do Baníku Ostrava a Plzně.
„Jsem na to připravený a věřím si,“ uvedl Lucky Ezeh v lednu na klubovém webu na téma, že by měl být jedničkou v útoku.
Jarolím je přesvědčený, že Ezeh je pro mužstvo hodně prospěšný, byť v minulých dvou duelech gól nedal. „Udrží spoustu míčů, dokáže hrát zády k bráně soupeře, cítí hru v přechodové fázi, umí si vybrat správný prostor a spolupracovat s ostatními hráči, což je pro náš způsob hry velice důležité,“ upozornil kouč.
Dodal, že Ezeh se sžívá i s novou rolí, protože na podzim jen střídal a teď je v základu. „Líbil se nám už jako střídající hráč a teď si o místo řekl v přípravě. I když jsme prohráli, máme na čem stavět,“ řekl Marek Jarolím.
Přesto, co nigerijský útočník potřebuje, aby začal střílet góly?
„Klid,“ má jasno trenér. „Musíme si uvědomit, že je to ročník 2004, což je furt velice nadějný věk na to, aby se zlepšoval a posouval. A u útočníků je to i o tom, aby nějakým gólem nabrali sebevědomí. U Luckyho to bylo vidět v přípravě s Opavou, kdy dal na začátku gól a pomohlo mu to do dalšího průběhu zápasu. Věřím, že góly začne dávat, má k tomu všechny předpoklady.“
Leč Jarolím nechce spoléhat na jediného střelce. „Může se sice někdo střelecky utrhnout, ale spíš se naše góly rozloží mezi víc hráčů. A na to budeme cílit.“
Karvinští se sice nadále drží na šestém místě, ale potřebují nejen střelecky, ale bodově zabrat. Tuto sobotu od 15.00 ale hostí Slavii Praha a pak jedou do Jablonce.
„Bohužel ten vývoj ligy se teď trošku obrací proti nám, ale nehodláme na naší hře nic měnit. Hlavu a patu má a je to jenom o tom, aby kluci udrželi nějaké sebevědomí a třeba příští zápas, i když bude papírově těžký, můžeme zabrat,“ prohlásil Marek Jarolím.