Karvinští stále řeší, jak střílet více gólů. Musíme se rvát, burcuje Hyský

A právě českobudějovické fotbalisty přivítají Karvinští v neděli od 15.30 v 11. kole první ligy.

„Od začátku sezony to řešíme, víme, že moc gólů nedáváme. Hrozně mě to mrzí,“ prohlásil karvinský trenér Martin Hyský. „Měli jsme jen jeden zápas, a to v Teplicích, kdy jsme dali více než jeden gól. “ Tam Karvinští v 6. kole vyhráli 3:1.

Hyský je přesvědčený, že v momentě, kdy přehrávají soupeře a dostávají se do finálních situací, se hráči musejí za tu energii odměnit gólem...

„Minule s Hradcem Králové (0:0) jsme měli dost možností dát gól. Jenže jsme neuspěli ze hry ani ze standardních situací,“ posteskl si kouč.

A i těch mají Karvinští spoustu, například proti Hradci Králové kopali už v první půli deset rohů.

„Není to jednoduché,“ pokračoval Hyský na téma střílení branek. „Finální fáze ve fotbale je nejtěžší a nejvíc závislá na kvalitě hráčů na hřišti a na kvalitě řešení, které si v danou chvíli vyberou. Je to o rozhodování. Někdy je potřeba hru zjednodušit, jindy použít jeden dva doteky navíc, někdy to je o správném doteku, aby se střelecká pozice vylepšila.“

Uznal, že karvinským fotbalistům v útoku chybí i větší agresivita. „V ní jsme ještě pořád za očekáváním. Hlavně při těch standardkách se musíme více rvát i s vědomím, že to bude bolet, a nějakou dohrát.“

Karvinský obránce Douglas Bergqvist odkopává míč před jabloneckým útočníkem Davidem Puškáčem.

Hyský upozornil, že v ofenzivě má Karviná mladé mužstvo.

Když vezmeme jen útočníky, tak Filip Vecheta a Gambijec Ebrima Singhateh 21 let, Nigerijec Lucky Ezeh a Brazilec Kahuan Vinicius dvacet. Jen Slovák Martin Regáli je třicátník.

„O zlepšení útočné hry se samozřejmě bavíme, pracujeme na tom. Věřím tomu, že se dočkáme, že z té dominance, kterou máme, budeme dávat i góly, protože ty dělají fotbal fotbalem. Nám zatím bohužel chybějí,“ uvědomuje si Hyský.

Naproti tomu Karvinští v pěti z dosavadních deseti ligových utkání nedostali ani jeden gól.

„Toho si vážím,“ řekl trenér. „Až na výjimku v Plzni, která nám dala pět branek, tam nám to uteklo, jsme schopni naším aktivním způsobem hry udržet nulu.“

Cení si toho i vzhledem ke způsobu hry, který se snaží do hráčů dostat.

„Nezalezeme, nečekáme na soupeře. Jsem trenér, který chce, aby defenzivní fáze byla aktivní, abychom soupeře nepustili na naši polovinu, pokud to je možné,“ konstatoval Hyský.