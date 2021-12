Ohraná píseň karvinských fotbalistů. Už zabereme, říkají si marně

Do konce podzimní části nejvyšší domácí soutěže Karvinským zbývají sobotní zápas ve Zlíně a týden nato doma s Plzní.

„Snad ve Zlíně už konečně zvítězíme. Uděláme pro to maximum,“ prohlásil karvinský obránce Antonín Křapka.

„Potřebujeme uhrát nějaký zápas s nulou, to nám chybí,“ řekl karvinský trenér Bohumil Páník. „Když se nám to povede, věřím, že dokážeme vyhrát. Musíme být pozorní ve hře dozadu a nechybovat.“

V sobotu se Karvinští se Spartou Praha (1:2) v první půli jenom bránili, byť postavili dva útočníky. Na hrotu byl mladý Rafia Durosinmi. Pod ním zkušený Michal Papadopulos. „Michal je schopný hrát i v prostoru, kdy není na hrotu. Chápal to a dokázal pokrýt balony,“ uvedl kouč.

Karvinští dosud byli u dna ligy spolu s Teplicemi se shodným počtem pěti bodů. Leč Tepličtí v minulém kole porazili Zlín 4:1.

Co to s týmem udělá?

„Věřím, že nic, že nás to spíše nakopne, abychom tu sérii konečně zlomili,“ odpověděl Křapka.

Uznal, že si to říkají před každým kolem. „Pořád ale hloupě chybujeme a to nás stojí body,“ dodal.

„V tom, že nám Teplice odskočily, se moc nebabrám, každý hráč se s tím musí vyrovnat sám, zodpovídá za sebe. Z dobrého výkonu jednotlivců se skládá ten týmový,“ podotkl Bohumil Páník. „Hráči se proti Spartě hodně vydali, spousta věcí se lepší. V určitých fázích dokážeme hrát velmi dobře, ale furt je to o té zodpovědnosti a koncentrovanosti.“

Fotbalisté Karviné se drželi se Spartou téměř hodinu. „Byli jsme jí důstojným soupeřem, ale udělali jsme chyby a oni je potrestali. Bohužel,“ povzdechl si Křapka.

V čem byl problém?

„Říkali jsme si, abychom nedostali gól, že Sparta pak znervózní a my bychom mohli udeřit z nějakého brejku, jenže ty chyby...“ uvedl obránce.

Byť domácí prohrávali 0:2, stále bojovali. Utkání nezabalili a snížili na konečných 1:2.

„Ano, to je pozitivní,“ potvrdil trenér Páník. „Kluci cítili, že ještě mohou něco udělat. Najednou měli i více odvahy. Apeluji na ně, aby byli odvážnější, aby v zápasech předváděli to, co na tréninku.“

Páník si cení i toho, že mužstvo po náročných dvou týdnech, v nichž odehrálo včetně dohrávek čtyři zápasy, nevybouchlo.

„Někteří kluci prodělali covid, což není příjemné, ale bojovali do poslední minuty. Nevykapali jsme kondičně. V těch minulých zápasech nás žádný soupeř v závěru neválcoval. To ukazuje, že morálka je dobrá a dokážeme hrát nadoraz.“

Jenže marná sláva, mužstvo už sedmnáct utkání za sebou nezvítězilo. Nynější sezona je pro Karvinské o to smutnější, že do ní vstupovali s velkým optimismem po té minulé, kdy se vyhnuli bojům o záchranu.

„Očekávali jsme, že budeme výše,“ potvrdil Křapka, který v létě přišel z Mladé Boleslavi. „Ale bohužel jsme nezvládli první zápasy, dvakrát jsme přitom vedli i dva nula, a pomalu se to na nás nabalovalo. Tým je tady však velmi kvalitní. Musíme dál tvrdě pracovat, abychom to zlomili.“