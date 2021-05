Karvinský problém? Pomalý zážeh u některých hráčů, říká kouč Weber

„Jen jsme potvrdili, že Karviná je v této sezoně doma neúspěšná, že nehrajeme dobře,“ prohlásil karvinský trenér Jozef Weber. „Myslel jsem, že po zápasech s Plzní (1:1) a Budějovicemi (3:0) se to zlepšilo, ale minulé dva domácí zápasy (před Slováckem prohra s Příbramí 0:1 – pozn. red.) nás vrátily do reality.“

Karvinští znovu doplatili na ospalý, mdlý první poločas. Navíc od 11. minuty prohrávali, když Daníček proměnil penaltu, kterou sudí Pechanec nařídil poté, co Eduardo Santos a Šindelář sevřeli a srazili Klimenta. „Máme kvalitní hráče, ale nějakou dobu trvá, než se dostanou do hry. Máme tady moc pomaluzážehových fotbalistů, takových dieselů. A když začneme tak špatně jako s Příbramí a dnes, tak už to nemusíme dohnat,“ řekl Weber. „K tomu se v úvodu zdálo, že někteří hráči do utkání nastoupili až moc na pohodu.“ Podle něj špatný vstup do zápasu souvisel i s nedostatečnou agresivitou. „Naproti tomu Slovácko hrálo maximálně agresivně. Během úvodních dvaceti minut vyhrálo snad všechny souboje,“ uvedl kouč.

„Jako bychom celý první poločas měli strach. Nevím, čím si to vysvětlit, protože to nebylo poprvé. Začátky nám nevycházejí,“ podotkl karvinský obránce Rajmund Mikuš.

Dodal, že do druhé půle šli domácí s vírou nepříznivý vývoj utkání zlomit. „Nějaké šance jsme měli, ale je to druhý domácí zápas za sebou, v němž jsme nedali gól. To je zlé,“ připomněl Mikuš.

Záložník Milan Petržela ze Slovácka se snaží vymanit ze souboje s Eduardem Santosem z Karviné.

Ostatně Karvinští poprvé přímo vystřelili na branku až v 76. minutě, kdy Čmelíkův pokus Bajza chytil. „Šance tam byly, jenže jsme je nedotáhli. Pro mě není důležité, zda vystřelíme na branku, ale podstatnější je, že jsme nepůsobili dobře herně,“ řekl Jozef Weber. „A otázkou je, zda jsme si gól za ten výkon zasloužili.“

Karvinský trenér už o přestávce dvakrát střídal. Místo Šindeláře nastoupil Tavares a Qoseho nahradil Jursa. „Ti dva to odnesli, ale chtěli jsme dát do hry rychlého Tavarese a najít jinou pozici pro Herce. Ale v takovém zápase jsem ty, co by měli střídat, mohl vytáhnout z klobouku,“ řekl Weber.

„Po dobrém prvním poločase jsme do druhého vstoupili špatně a dostali se pod tlak,“ přiznal slovácký záložník Milan Petržela. „Karviná si vytvářela šance, ale naštěstí žádnou neproměnila.“

Také Petržela měl dvě příležitosti. Nejprve mířil vedle pravé tyče a podruhé, když mu v 84. minutě po zmatcích před karvinskou brankou poslal balon přímo na nohu Mangabeira, se už nemýlil. „Ta branka nás zklidnila a už jsme utkání dohráli dobře,“ uvedl Milan Petržela.