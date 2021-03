Nakopávaná, překopávaná, samý souboj. Karvinští doma znovu ztratili

Ve nedělním 22. kole první ligy remizovali s Brnem 1:1.

„Po gólu jsme si řekli, že dáme druhý, ale do poločasu jsme neměli ani šanci. Nevím, jak si to vysvětlit,“ řekl karvinský záložník Christián Herc.

„Byl to boj o každý centimetr hřiště. Nakopávaná, překopávaná, samý souboj,“ hodnotil duel karvinský trenér Juraj Jarábek.

Připustil, že po vedoucím gólu se stáhli. „Ale až tak hluboko jsme nechtěli,“ namítl. „Ustáli jsme šance soupeře a do druhého poločasu šli s tím, že budeme hosty napadat. Celkem se nám to i dařilo. Jen škoda, že jsme nezvládli brejkové situace. Mohli jsme být veselejší. Bohužel. “ Největší příležitost měli domácí v 65. minutě, kdy šli dva na jednoho obránce. Leč Herc přihrávku doleva na volného Tavarese nezvládl – trefil nohy protivníka.

„Pokazil jsem to,“ kál se Christián Herc. „To byla velká šance.“ Neměl raději sám střílet?

„Možná ano. Ale kdyby to bylo ještě jednou, asi bych zase přihrával, jenže dříve. Anebo bych si míč ještě posunul dopředu,“ odpověděl. „Pokud by to prošlo, byl by Rafa sám před brankářem a určitě by dal gól. Bylo by po zápase. Mrzí mě to.“ Trenér Jarábek dodal, že takové situace musejí vyřešit lépe. Navíc, když minutu nato Brňané po rohu a hlavičce Pernici vyrovnali.

„Dreksič i Šury (Dreksa a Šural) si gól připisovali a dělali si srandu, jestli jsem to vůbec tečoval, ale je můj. Byl to nějaký instinkt. Balon jsem jen lízl a Bolek neměl šanci,“ řekl brněnský stoper Luděk Pernica.

Pro Brňany bylo důležité, že uhlídali karvinského hlavičkáře Papadopulose. „Nebudu tvrdit, že hlavičkové souboje nemám rád. Je to doména moje, Pavla Dreksy i Jakuba Šurala. Čím víc soupeři dávají balon do vzduchu, tak jsme jistější a sebevědomější,“ řekl Luděk Pernica.

Balony včera převážně létaly vzduchem. Hru ztěžovalo hrbolaté hřiště. „Chcete si balon připravit, ale zachová se jinak a honíte ho na poslední chvíli. Terény jsou teď špatné, fotbal po zemi hrát nejde, ale bylo to stejné pro všechny,“ podotkl Pernica.

„Nebyl to pěkný fotbal, nedalo se kombinovat. Vše ztěžoval i vítr,“ prohlásil trenér Jarábek. „Nám ale chyběli i důležití hráči.“ Zejména záložníci Qose, byť ten po zranění kotníku naskočil v druhé půli, a Ostrák. Ten je kvůli covidu v karanténě.