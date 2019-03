Pískot na trenéra, zkušení hráči na pohovoru. Karviná znovu selhala

Šéfové karvinského klubu si po utkání zavolali na pohovor trojici nejzkušenějších hráčů – Martina Berkovce, Jana Moravce a Tomáše Wágnera.

Co probírali? „To si necháme pro sebe,“ neprozradil Moravec.

Fanoušci na karvinský tým pískali. A skandováním se dožadovali odchodu trenéra Norberta Hrnčára, který mužstvo převzal po podzimní části ligy. „To se asi nikomu neposlouchá dobře. Není to příjemné. Je to názor skupiny lidí,“ řekl Hrnčár.

Zda mu hrozí odvolání, netuší. Tuto možnost nekomentovali ani zástupci klubu. „Taková je trenérská pozice. Už když k nějakému celku nastupujete, tak jste jednou nohou na odchodu,“ upozornil kouč. „To k trenérské branži patří. Kdo ji chce dělat, musí s tím být smířený. Snažím se odvádět svou práci na maximum. Prožívám však těžší a smutnější období.“

S Bohemians se karvinská hra zhroutila hned v úvodu. Uběhlo pouhých 131 vteřin, když útočník hostů Koubek hlavou usměrnil do branky přihrávku Vaníčka a dal svůj premiérový gól mezi elitou.

„Jako bychom nebyli koncentrovaní na zápas,“ povzdechl si záložník Jan Moravec.

To však trenér Hrnčár odmítl. „Když kluci nastupovali, byli nabuzení a měli pozitivní energii,“ řekl.

„Je fakt, že jsem to viděl taky, a s klukama jsme se shodli, že i páteční trénink měl náboj. Měli jsme dobrý pocit, že jsme udělali všechno, abychom zápas zvládli, a vidíte, třetí minuta a je to nula jedna,“ uvedl Moravec.

Proč tedy dostali tak brzo gól ve druhém utkání za sebou? Stalo se jim to i minule v Příbrami (1:2).

„Nevím, čím to je, jestli jde o shodu okolností, ale na pohodě to nepřidá,“ odpověděl Hrnčár.

„V kruhu před zápasem jsme si říkali, že se to nemůže stát, že musíme makat od obrany celý zápas, a bim...“ povzdechl si Moravec.

Co karvinským chybí? Vždyť vyhráli jediný z minulých patnácti zápasů. V jarní části ligy v pěti duelech získali jen dva body, přičemž hráli třikrát doma.

„Pokud chceme být úspěšní, musíme být pevní vzadu. Na tom musíme pořád pracovat. V defenzivní činnosti stále selháváme, ale je to záležitost celého mužstva,“ uvedl Norbert Hrnčár.

Jan Moravec tvrdí, že se musejí odrazit od zápasu, v němž nedostanou gól. „To se nám naposledy podařilo loni v říjnu na Bohemce (0:0). Je to už půl roku,“ připomněl.

Karvinští v sobotu prohrávali 0:3 už v poločase a v 57. minutě přišli o stopera Kriváka, který se vyfauloval po dvou žlutých kartách během 11 minut.

Hrnčár o přestávce udělal dvě změny v sestavě, stáhl Ba Louau a Faška. Místo nich šli na hřiště Lingr a Budínský, který chyběl v základu poprvé, když pomineme tři zápasy, v nichž nesměl hrát kvůli trestu za vyloučení.

„V kádru máme osmnáct lidí a tentokrát jsme se rozhodli pro sestavu bez Lukáše. Počítali jsme s tím, že by nám mohl pomoci v průběhu zápasu,“ řekl Norbert Hrnčár. Připustil, že v předchozích kolech výkony Budínského nebyly ideální. „Ale není to jen o něm.“

A proč stáhl Ba Louau? „Byl málo nebezpečný pro bránu soupeře,“ odpověděl Hrnčár, který nebyl spokojený ani s jeho prací při bránění.

Jenže ani v útoku se domácí neprosadili. Přímo na branku poprvé vystřelil až v 54. minutě hlavičkující Djordjevič. „Byl to výsledek křeče, do níž jsme se dostali po druhém gólu, kdy vás neposlouchá ani hlava, ani nohy a o to je vše složitější,“ řekl Norbert Hrnčár.

V pátek čeká Karvinské utkání na hřišti poslední Dukly...