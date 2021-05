Karvinský kouč Weber: Někteří hráči si možná řekli, že je konec sezony

Definitivní záchranu Karvinským přinesl bod v předminulém kole v Pardubicích po remíze 2:2. Leč z minulých čtyř duelů byl jediný...

„Zaplať panbůh za těch rychlých sedm bodů,“ zmínil karvinský trenér Jozef Weber výhru ve Zlíně 2:1 a domácí remízu s Plzní 1:1 a vítězství s Českými Budějovicemi 3:0 ve 25. až 27. kole.

Nedolehlo poté na hráče uspokojení, protože první ligu už i tehdy měli téměř jistou?

„Po Budějovicích z nás jako by vše spadlo. Někteří hráči si možná řekli, že je konec sezony,“ odpověděl kouč. „Prohrávat není lehké, ale nyní vidím, jak se kdo koncentruje měsíc po příchodu nového trenéra, nebo jak se soustřeďuje na samotné utkání, v němž relativně ‚o nic nejde‘.“

Připustil, že někteří hráči jako by šli do nynějších duelů až moc na pohodu. „Tam je tenká hranice, v našich podmínkách to je hodně ošidná záležitost,“ upozornil Weber. „Důležité je, jak si to který hráč přebere. Někteří si asi představovali, že v neděli se Slováckem (0:2) to jen tak odehrajeme, přestože věděli, že soupeři jde o poháry a má nějaký herní projev. Než jsme se dostali do tempa, prohrávali jsme.“

Karvinský obránce Rajmund Mikuš si nemyslí, že by důvodem špatného výkonu proti Slovácku bylo polevení a jistota záchrany.

„Tu jsme předtím doma s Příbrami ještě neměli a hráli jsme stejně,“ řekl Mikuš. „Nevím, čím to je. Trenér nás nabádal, abychom hráli co nejlépe a zapomněli, že jsme se už v lize udrželi. Náš tým má určitě navíc než bojovat jen o záchranu.“

Ke všemu Karvinští mají v této sezoně hodně bídnou bilanci doma, kde ze 16 zápasů vyhráli jen sedm. Venku zvítězili pětkrát z patnácti utkání.

„Uf,“ povzdechl si Mikuš. „Možná tuto sezonu hrajeme venku lépe kvůli tomu, že tam sázíme na brejky a ty nám jdou. Doma musíme více tvořit. Jasně máme uprostřed kvalitní hráče, umíme si vytvořit šance, jenže venku je to snadnější. Když doma do desáté minuty dostaneme gól, soupeř se zatáhne a to se pak těžko prosazujeme do plné obrany.“

Bez ohledu na domácí či cizí hřiště se však Karvinští rozjíždějí velice zvolna. Trenér vidí příčinu v chybějící agresivitě a pomalu zážehových hráčích. „Slovácko proti nám nastoupilo s chutí vyhrát a s agresivitou v osobních soubojích. My máme nějakou fotbalovou kvalitu, ale hráči se dostávají do tempa postupně. Trvá jim to.“

Upozornil, že vše souvisí s mentalitou. „Musíme sehnat pár fotbalistů, kteří budou hladoví vyhrávat každý týden, ať budeme sedmí, desátí, nebo dvanáctí.“

Spíše to však vypadá, že by mohly odejít opory Tomáš Ostrák a Michal Papadopulos.

„Vše mám z doslechu,“ řekl Jozef Weber. „K jednáním mě nikdo nevezme. V případě Ostráka jsem četl o zájmu Plzně, ale nevím, zda je to pravda. Své požadavky ohledně kádru jsem vedení řekl. Spekulovat nemá smysl. Ale věřím, že nejméně jeden z těch dvou zůstane.“

Jakou má kouč představu o složení týmu pro příští sezonu?

„Nejsem zastánce velkých veletočů. Mužstvo má solidní základ. Posil nemusí být moc – dvě, tři, čtyři. Tým však musí být promíchaný typologicky, aby třeba hráči, co nejsou rychlostně tak dominantní, měli vedle sebe rychlíky. Pak to vypadá jinak. Na tom budeme pracovat.“