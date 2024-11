Hyského vize Karvinou nakopla. Minulou sezonu trpěla, teď je oživením ligy

Faktorem X je trenér Hyský, říká Krčík Stoper fotbalistů MFK Karviná Dávid Krčík si sám řekl, aby v utkání s Olomoucí mohl kopat penaltu. A suverénně ji proměnil. Vyrovnal a nakopl tým k obratu na 2:1. I to svědčí o tom, že Karvinští získávají sebevědomí, které jim v předchozí sezoně, kdy hráli jen o záchranu, chybělo. „Dávid má potenciál, ale i sklony k lehkovážnosti. Ohromně však ožil. Měl v sezoně situace, možná dvě, kdy to od něj nebylo optimální, ale nyní to je jeden z nejlepších stoperů v lize,“ chválí karvinský trenér Martin Hyský Krčíka a doufá, že s klubem prodlouží smlouvu, která mu po sezoně vyprší. Fotbalisté Karviné se radují z gólu v utkání proti Olomouci. Vpravo je střelec Dávid Krčík. Dávide, v čem je nynější Karviná jiná oproti předešlé sezoně?

Asi jste si všimli, že karvinským faktorem X je trenér Martin Hyský. Změnil náš fotbal od základů. Dovolím si tvrdit, že hrajeme jeden z nejlepších fotbalů v lize. Spolu s celým realizačním týmem změnil náš tréninkový proces, naši hru. Někdy hrajeme odzadu na riziko, takže to přináší i řadu ztrát, ale trenér to od nás vyžaduje a my se tak hrát snažíme. Věřili jste po příchodu trenéra Hyského, že nový styl hry bude fungovat?

Vždy musíte věřit tomu, co přinese nový trenér. Věřili jsme my i realizační tým, ale ze začátku jsme si museli zvyknout. Bylo to náročné, ale trenér Hyský tomu systému věří. Máme výsledky a předvádíme velmi dobrou hru. Martin Hyský po vás chce, abyste hráli aktivně, útočně, napadali soupeře. Vyhovuje vám to?

Určitě. Budujeme hru odzadu, což je lepší, než kdybychom balony odkopávali na náhodu, jako se tady hrálo minulé roky a sem tam jsme urvali bodík, jindy ani to ne. Na druhou stranu je to velmi riskantní, ale baví nás to a doufám, že i lidi. Vy jste se usadil uprostřed obrany. Vedle vás se střídají Douglas Bergqvist, Jaroslav Svozil a nyní nově Lukáš Endl. Jak si zvykáte?

Předně jsem sám využil situaci. V prvním kole s Libercem (1:3) nastoupili stopeři Svozka a Dag (Svozil a Bergqvist). Přišla ale zranění a na mě bylo, zda toho využiju. Povedlo se. A chci poděkovat členům realizačnímu týmu, že mi dávají důvěru. Pokud jde o spoluhráče, tak jsem byl zvyklejší na Svozku a Daga. Endlík je nový, ale naše synchronizace je lepší a lepší. Ve výsledku je však jedno, vedle koho hraju.