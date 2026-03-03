„Je to těžké,“ přiznal karvinský brankář Jakub Lapeš. „Říkali jsme si, že zápasy, které jsme nezvládli, jsme hráli docela dobře, v každém z nich jsme měli první šanci my, bohužel nedáváme góly. A se Slováckem to byl stejný příběh.“
Karvinští neuspěli doma ani se Slováckem usilujícím o záchranu, prohráli 0:2.
„Dostaneme gól z ničeho, po autu. A po těch čtyřech prohrách nás spíše položil, než vyburcoval,“ řekl Lapeš. „Potom soupeř dostane červenou kartu a my, místo abychom ho zamkli v jeho šestnáctce, tak máme křeč. K tomu hosté hru chytře rozkouskovali, bylo to bez tempa. V závěru jsme zahrozili několika centry, ale jinak nám chybí větší hlad, štěstí, těžko říct.“
Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili
V nastaveném čase šel do útoku před branku protivníka i Lapeš a po rohu hlavičkoval nad branku. Leč záhy se nedohodl se stoperem Sahmkouem Camarou a fotbalisté Slovácka rozhodli druhým gólem.
Co se stalo?
„Viděl jsem, že mě presuje útočník z pravé strany, a chtěl jsem balon jen vyklepnout přes Camu, který čekal, že budu dávat dlouhý míč, a pak už bylo pozdě,“ popsal situaci brankář Lapeš.
Dodal, že hlavně ke konci bylo vidět, jak na karvinských hráčích leží deka. „Chceme utkání otočit, závěr byl hektický a z toho pramenil i druhý gól, který jsme dostali. Škoda, že se nám nedaří dotlačit jakkoliv míč do branky. Góly nám chybějí,“ povzdechl si gólman slezského celku.
Jak z toho ven?
„Jediná cesta je, aby se každý nad sebou zamyslel a popřemýšlel, co dělá pro to, abychom uspěli, jestli maká naplno. Musíme se semknout a zvládnout už čtvrteční utkání. Ty porážky chceme odčinit,“ řekl Lapeš.
Ve čtvrtek Karvinští ve čtvrtfinále MOL Cupu od 17.00 hostí Viktorii Plzeň, která o víkendu prohrála 0:3 ve Zlíně. „Bude to těžká výzva, ale hrajeme doma a potřebujeme zase dostat lidi na naši stranu,“ konstatoval karvinský brankář.
„Hledáme ideální složení mužstva, nějaké změny byly skoro každý zápas,“ připomněl trenér Marek Jarolím.
Karvinskou sestavu nabouraly především zimní odchody útočně laděných Ebrimy Singhateha a Abdallaha Gninga. Promítá se na nynějších výsledcích mužstva, že lavička není dostatečně silná?
„Nějací kluci odešli, to beru jako fakt. Ale tým má na to, aby se s tím popral lépe. I nynější mužstvo má potenciál, jen nás trochu srážejí dětské nemoci, tak to je,“ připomněl Jarolím, že v kádru je hodně mladých fotbalistů. „Musíme se z nynější situace dostat ve složení, v jakém jsme, vrátit se do hry nějakými vydařenými zápasy, aby se porážky nekupily. Další možnost, jak prohry napravit, máme hned ve čtvrtek.“
Dodal, že proti Plzni postaví nejsilnější možnou sestavu.
V obraně by se znovu měl objevit dvaadvacetiletý ukrajinský obránce Jevhenij Skyba, který proti Slovácku nastoupil ve 45. minutě místo zraněného Jiřího Fleišmana a svým výkonem při své premiéře za Karvinou zaujal.
„Už jsme o něm trochu přemýšleli, protože vzadu nám chybí větší jistota, góly dostáváme lacino,“ uvedl Jarolím. „Nakonec šel do hry vinou zranění. Měli jsme ale jasnou představu, že ve čtvrtek už hrát bude.“
Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý
Jak si podle trenéra stoper, který přišel z druholigového Černomorce Oděsa, vedl?
„Vzhledem k vývoji utkání bylo Slovácko hodně v bloku, takže měl komfort na zakládání útoků. Působil jistě, snažil se hru organizovat, což nám hodně chybí, taková ta kostra, aby se kolem ní naše hra vystavěla,“ odpověděl kouč. „Uvidíme v dalších zápasech, jak obstojí. Přicházel sem s tím, že bude atakovat základní sestavu a nahradí Dávida Krčíka, který je v Plzni, případně Sahmkoua Camaru, pokud odejde v létě.“
Podle Jarolíma potřebuje Skyba více času na adaptaci. „Druhá ukrajinská liga skončila někdy na přelomu října a listopadu. K nám přišel v lednu poté, co moc netrénoval, což na něm bylo znát. K tomu si vše potřebuje osahat.“