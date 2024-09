Zklamání z výsledku, spokojenost se hrou. Tvořili jsme, říká kouč Karviné

„Jediné, co hráčům vytknu, a už jsem jim to i řekl, je naše zakončení,“ dodal kouč. „Chyběla nám kvalita v předfinální fázi, druhý poločas jsme už více rozhýbali, byli jsme přesnější, dostávali se do zajímavých pozic, ale zakončení nebylo dobré.“

Hyský zmínil možnosti Rajmunda Mikuše, Martina Regáliho, Andriji Ražnatoviće, Davida Mosese a Luckyho Ezeha. Ten v samém závěru hlavičkoval k pravé tyči, ale bravurně zasáhl gólman Matúš Hruška. „Bohužel koncovka byla žalostná.“

Karvinský záložník David Moses (vlevo) a Martin Douděra z Dukly Praha

Kapitán Dukly Jan Peterka označil bod za ubojovaný. „Byl to pro nás těžký zápas. Karvinští dobře kombinovali, často jsme běhali bez míče, v soubojích nás zatlačili,“ podotkl.

Přesto hosté měli stoprocentní šanci už ve 24. minutě, kdy Muris Mešanović střílel z deseti metrů, ale Jakub Lapeš balon parádně vyrazil. Karvinský gólman zakročil i v poslední minutě, kdy po chybě Davida Mosese téměř na polovině hřiště obral o míč Filipa Lichého.

„David už byl unavený, odehrál minulé tři zápasy téměř celé, ale Lapi nás znovu podržel. Má formu. I díky němu jsme dvakrát udrželi nulu,“ chválil brankáře karvinský záložník Amar Memić.

„Neodjíždíme s prázdnou, ale hráč kvalit Mešanoviće musí takovou šanci proměnit,“ komentoval největší příležitosti svého týmu trenér Dukly Petr Rada. „A kdyby byl Filip Lichý trochu živější, mohl svou situaci lépe vyhodnotit.“

Záložník Filip Lichý z Dukly se snaží sebrat míč karvinskému brankáři Jakubu Lapešovi.

Karvinští hned po přestávce poslali do hry místo Filipa Vechety Luckyho Ezeha a Jannise Botose nahradil Martin Regáli. „Chtěli jsme týmu dodat trochu čerstvosti, poslat na hřiště hráče, kteří budou mít více síly, protože jsme měli náročný program, byl to náš třetí zápas v osmi dnech, což bylo cítit na Botosovi i Vechetovi,“ komentoval změny trenér Hyský. „Oba noví kluci hru oživili a odehráli velmi slušný poločas.“

Hned čtyři střídání si ale vynutil zdravotní stav hráčů. U Dukly předčasně dohráli Jakub Hora a Štěpán Šebrle, u Karviné David Planka a Douglas Bergqvist.

„David má trochu problém s tříslem. Měl jet na reprezentační sraz s dvacítkou, ale uvidíme, jak na tom bude. Snad nepůjde o nic vážného a bude moci reprezentovat,“ doufá Martin Hyský.

A Bergqvist, který je po zranění zadního stehenního svalu? „Sám si řekl o střídání, nejde o zranění. Začal ale teprve první týden normálně trénovat, takže není ještě v potřebné kondici. A když začal cítit únavu na místě, kde byl zraněný, raději jsme ho sundali, aby nedošlo k něčemu vážnějšímu,“ odpověděl trenér.