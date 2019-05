Vyhne se Karviná baráži? Musíme se na ni připravit, tečka, burcuje Straka

Díky úternímu vítězství Karvinští stále mají byť teoretickou naději vyhnout se baráži. Dvě kola před koncem ztrácejí na třináctou Příbram pět bodů...

„Bohužel jsme nezvládli předešlé dva zápasy, čímž jsme se dostali do pozice, v jaké jsme. Pro nás je teď nejdůležitější připravit se na baráž proti komukoliv a tu zvládnout. Tečka,“ prohlásil karvinský trenér František Straka.

Ten v úterý postavil do branky Martina Pastornického, pro něhož to byl teprve druhý zápas mezi elitou.

„Dozvěděl jsem se to za pět minut dvanáct, přísahám,“ řekl Pastornický. „Čekal jsem, že bude chytat Berky (zkušenější Berkovec).“

5 bodů ztrácejí fotbalisté Karviné na 13. místo, které znamená vyhnutí se boji o záchranu v baráži.

František Straka označil své rozhodnutí za impulzivní. „Probírali jsme s realizačním týmem různé varianty, ale je fajn, když máte dva velmi dobré gólmany. Tentokrát jsem dal na pocit z břicha, jak se říká.“

A ten vyšel, jelikož Pastornický v 17. minutě chytil Podanému penaltu, kterou sudí Houdek nařídil po souboji Dreksy s Tetourem.

„Bylo to štěstí, tu stranu jsem si tipnul. Asi mě ta penalta dostala do zápasu,“ řekl Martin Pastornický. „Nevím, jestli to byl rozhodující moment, ale nedat penaltu je vždycky chyba,“ povzdechl si záložník Dukly Jakub Podaný.

Každopádně Pastornický má první prvoligovou nulu. „Škoda, že nebyla už na Spartě (3:1), ale dneska jsem měl i štěstí. Byla tam tyč,“ připomněl střelu Djuranoviče.

Pět minut poté, co Podaný neproměnil pokutový kop, Wágner hlavou po rohu dostal domácí do vedení. „Takový gól hodně pomůže. S chycenou penaltou to byly dva klíčové momenty,“ řekl karvinský útočník Tomáš Wágner.

V úterý se trefil dvakrát a blízko byl hattricku – obešel brankáře Hrušku a střílel do prázdné branky. Jenže míč skluzem stihl vykopnout Bezpalec. „Hrozně jsem se na to soustředil a o to hůře to dopadlo,“ uvedl Wágner. „Dával jsem si pozor, aby mi balon nějak neskočil, a dal jsem takovou šmudlu.“