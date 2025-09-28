O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

„Asi všichni čtou, vidí, že se teď kolem mě děje několik věcí. Zájem je z několika klubů, ale nechci to komentovat, je to na mém agentovi,“ pověděl Hyský.
V zákulisí se v jeho souvislosti skloňují Plzeň, Ostrava, Olomouc. „Mám v Karviné smlouvu. Pokračuji dál. Jsem profesionál. V nejbližších dnech se dozvíte více,“ naznačil, že to mohl být jeho poslední duel na lavičce Karviné.
Užíval jste si moment, když jste půl hodiny po utkání stál sám pod kotlem fanoušků, kteří vás prosili, abyste neodcházel?
Chci jim poděkovat za podporu, kterou dostávám já i mužstvo. Moc bych si přál, abychom je častěji odměnili v domácích zápasech, které nám výsledkově nevycházejí podle představ. Jsem dojatý, jaký vztah ke mně mají. Je to zásluha týmu, který mám. Nechci to vztahovat na sebe. Společně odvádíme práci na sto procent a jsem přesvědčený, že je to vidět. Lidi to cítí a vidí, obzvláště po takových zápasech.
Hodinu jste hráli v oslabení, dali v něm vítězný gól. Čekal jste, že to tak dobře zvládnete v desíti?
Na mužstvo jsem neskutečně hrdý, co tady předvedlo, jakým způsobem zareagovalo na červenou kartu a jak dohrálo zápas. Je to pro nás strašně důležité vítězství, má obrovskou cenu. Měli jsme za sebou několik ligových porážek, takže jsme se potřebovali odrazit od dobrého výsledku.
Vyčtete vyloučení Alexanderu Bužkovi?
Bylo to nešťastné. Do té doby hrál výborný zápas, byl cítit. To jsou věci, které hráč těžko ovlivní. Má míč, otáčí se, chce ho protečovat, prodloužit. Trefil balon, ale jak udělal pohyb, zasáhl i soupeře. Otázka, jakou to bylo intenzitou. VAR zavolal rozhodčího, změnil verdikt a Alex dostal červenou kartu. Neberu to jako jeho nedisciplinovanost nebo chybu.
VAR vám pak vzápětí pomohl, když odvolal za stavu 1:1 penaltu pro domácí. Bylo to klíčový moment?
Naštěstí rozhodčí u videa zasáhl v náš prospěch. Povedlo se mám pak vstřelit druhý gól, který dal druhém poločasu úplně jiný náboj a energii. Hodně nám to pomohlo. Druhou půlku jsme zvládli skvěle takticky, do defenzivy, domácí jsme nepouštěli do extra velkých šancí a sami byli z hlubšího bloku hodně nebezpeční. Je to způsob hry, který nepraktikujeme, který nechceme hrát, ale vedly nás k tomu okolnosti. O to jsem pyšnější na mužstvo, jak to odmakalo.
Jak vám bylo, když jste si dali vlastní branku?
Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli, aktivně, byli jsme jasně lepší mužstvo, dostali jsme se do vedení. Bohužel v posledních zápasech inkasujeme polovlastní góly z první návštěvy v našem vápně. Střela míří vedle, ale David Krčík má teď velkou smůlu. Musím se podívat, jestli nemohl jinak reagovat, jinak blokovat.
V hektické druhé části úvodního poločasu jste byl u lavičky hodně aktivní směrem k hráčům. Co se vám nelíbilo?
Přišla pasáž, za kterou mužstvo nepochválím. Byl jsem hodně zklamaný. Začali jsme hrát lehkovážně, ztrácet snadno míče, neměli jsme vůli pokračovat v předchozím výkonu, z čehož vyplynula i červená karta. Na deset minut jsme absolutně ztratili rytmus hry.
Pochválíte náhradníky?
Střídající hráči do zápasu vstoupili skvěle. Všichni pomohli. Takticky jsme to zvládli. Není snadné se posouvat v hlubokém bloku a být aktivní. Drželi jsme těžké situace, balony. Všichni hráči, kteří nastoupil, potvrdili, jakou mají formu a jak důležití pro nás jsou. Už to bylo vidět v úterním poháru v Táborsku, kde jsme nechali hrát některé kluky, kteří v poslední době nenaskakují tolik od začátku. Bylo vidět, s jakou kvalitou a chutí hrají.