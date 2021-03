Karvinští zase selhali, vůbec netrefili branku. Pro trenéra zklamání

Karvinští herně propadli ve třetím zápase za sebou.

„Nevím, čím to je, jak to pojmenovat,“ dumal brankář Petr Bolek. „S Mladou Boleslaví jsme odehráli katastrofální první poločas, tam se to zlomilo. S Brnem to bylo o boji, který jsme nedotáhli, i když jsme vedli. Dnes jsme si řekli, že budeme hrát jednoduše zezadu, že potřebujeme body, ale třetí minuta vše změnila, protože domácí šli z první akce do vedení.“

To se v pokutovém území prosadil Schumacher. „Předcházel tomu nedůrazný odkop, nepokryli jsme hráče,“ povzdechl si Jarábek.

„Od nás to pak bylo takové předávání míče. Ani jsme nevystřelili na branku. Domácí čekali na naše chyby a ty přicházely,“ upozornil brankář Bolek.

Karvinským nepomohly ani změny v sestavě, kdy do druhého poločasu vysunuli na hrot k Papadopulosovi Tavarese. „Znovu jsme však do poločasu katastrofálně vstoupili. Bohemka měla dvě velké šance. Střídání nám až na záblesk Sinjavkého nevyšla,“ uznal Juraj Jarábek. „Vpředu nepodržíme balon, máme tam lehké ztráty, takže se vše rychle vrací zpět a my propadáme v defenzivě.“