Kouč Karviné vytáhl žolíka Čavoše. Má před svatbou, gól mu přeju, řekl

Devětadvacetiletý Čavoš nastoupil od začátku zápasu během nadstavby v první lize v dresu Karviné jen jednou, v posledním kole doma proti Českým Budějovicím nehrál ani minutu. Přesto na něho kouč Bielan před důležitým vstupem do baráže ukázal.

„Chtěli jsme v záloze větší kvalitu na míči. Patrik nám tam splnil věci, které jsme po něm chtěli, role se ujal velmi dobře,“ pochvaloval si svůj tah i výkon zkušeného záložníka Bielan.

Jediný gól urputného utkání dal Čavoš hlavou krátce před koncem prvního poločasu, přesný centr „uklidil“ k tyči. Na trávníku vydržel celé utkání, což se mu naposledy podařilo ve 25. kole v polovině března.

Bielan mu dal nečekaně přednost před Sebastianem Boháčem, na kterého v závěru nadstavby sázel. „Boháč byl k dispozici, ale nebyl úplně zdravý, přišel trochu nachlazený. Nechtěli jsme ho do sestavy zbytečně cpát. Máme k dispozici ještě (Dominika) Žáka, ale řekli jsme si, že dáme znovu šanci Čavošovi,“ vysvětloval Bielan. Co ho k tomu vedlo? „Patrika znám, já ho obdivuju. Přišel jako opora z Českých Budějovic, v tréninku vypadal fantasticky. Má ale před svatbou, má plno starostí, a když jsme ho postavili, tak mu to nešlo a Boháč s Mosesem ho do zálohy nepustili. Teď jsme se rozhodli, že Boháče pošetříme, Paťa (Čavoš) se nám odvděčil gólem. Jsem za něho strašně rád, že to zvládl a že dal gól,“ řekl Bielan.

Karvinský trenér Marek Bielan (30. května 2024)

Jeho „žolík“ mohl přidat i druhý gól, to se mu však nepodařilo. Stejně naprázdno vyšli hosté z brejků v úplné koncovce, v níž mohli vedení ještě navýšit.

„Výsledku si i tak vážíme, každé vítězství je dobré. Přišlo mi, že jsme od rána od rozcvičky výborně nastavení, nervozita sice možná byla, ale nedali jsme ji znát, což je důležité. Vedeme o gól, doma musíme hrát jako za stavu 0:0 a ukázat, kde máme sílu,“ vyprávěl Čavoš pro klubový web.

Vedle autora gólu pochválil Bielan i brankáře Jiřího Ciupu, který domácímu Issovi Fombovi chytil dvě gólovky. „Tu první mu dal domácí hráč přímo do koše, tam jsme měli velké štěstí. Je by vyrovnání na 1:1 nakoplo a nás srazilo,“ oddechl si po hubené výhře karvinský kouč.

Vyškov nás překvapil, přiznal Bielan

Přestože má Karviná do odvety náskok, varuje její trenér, že rozhodnuto ještě není. „Nečekám, že k nám Vyškov přijede odevzdaný, ti kluci na ligu mají. Sportovní formu sice z druhé ligy neměli, ale v baráži to z nich všechno spadlo. Jsou to kluci rychlí a dynamičtí, navíc nemají hlavu zatěžkanou otázkami, zda se jim podaří ligu uhrát, nebo ne. Jejich rozpoložení je jiné, chtějí se prodat, trenér Kameník tady v tomto duchu dělá vynikající práci. Určitě je štve, že nevyhráli, ale zase tak velkou hlavu si z toho nedělají a v neděli to zkusí znovu stejně,“ očekává od nedělního rozuzlení Bielan.

Přiznal, že v prvním poločase čtvrtečního zápasu ho Vyškov překvapil. Proto musel v poločase měnit taktiku. Po hodině hry a přežití dvou gólových šancí domácího druholigisty už byl se závěrem spokojený.

„Pak jsme byli silnější na míči, Vyškov to jen nakopával, byla na něm vidět trochu nemohoucnost. Nevěděl, jak se k nám má dostat. Kdybychom měli větší kvalitu v brejcích, mohlo to být 0:2, zaplaťpánbůh ale i za tenhle výsledek. Vyškov má hráče, které si v lize představit dovedu,“ dodal Bielan. Věří, že výkon jeho celku se může v neděli ještě zvednout. „Dosud hrát ve vynikající formě Ezeh, dnes mu to moc nešlo. Nevyhrával hlavy, a když podržel balon, tak ho špatně přihrál,“ poukázal kouč.