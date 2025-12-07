ONLINE: Karviná - Ostrava 0:0, šance jsou na obou stranách, stále se hraje bez gólu

Když se obě mužstva ze sousedních měst utkala v srpnu, na vítkovickém stadionu v Ostravě zvítězila hostující Karviná.
Ta má z posledních pěti kol čtyři výhry včetně skalpu Sparty, ale také utrpěla šestigólový debakl v Liberci.
Baník po sérii pěti porážek minule porazil Duklu, opustil poslední příčku a hned se mu začalo dýchat líp. Na úspěch ale potřebuje navázat, protože Slovácko v sobotu smetlo Plzeň, a tak jsou ostravští už zase o bod poslední.
J. Lapeš - S. Boháč (27. J. Chytrý), S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Labík, J. Křišťan, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
D. Holec - M. Chaluš, O. Kričfaluši, J. Boula, A. Bewene - M. Kohút, D. Planka, K. Pojezný - D. Buchta, J. Pira, T. Zlatohlávek
V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, L. Ezeh, E. Singhateh, P. Kačor, R. Štorman, J. Chytrý, V. Valošek, O. Condé, Y. Lawali
C. Frýdek, V. Budinský, D. Lischka, S. Plavšič, M. Rusnák, A. Munksgaard, D. Owusu, A. Musák, M. Havran, P. Jaroň, Š. Drozd
