Jsem vychýlený střelec, říká opavský Mondek. Ale tentokrát měl důvod k saltu

Karol Mondek po své trefě k pravé tyči roztáhl ruce a běžel k hlavní tribuně. A hop.



„Moc gólů nestřílím, jsem takový vychýlený střelec, takže mě vždy těší, když se trefím. Proto takto oslavuji,“ usmál se opavský záložník.



V tomto ligovém ročníku předvedl už dvě salta. Tím zdvojnásobil své maximum z předchozích dvou sezon v české nejvyšší soutěži, kdy za Baník Ostrava a Opavu vstřelil vždy jen jednu branku.

„Už když jsem hrával v Trenčíně, tak jsem dělal salta. Vždy se mi líbilo, jak jiní hráči oslavují svůj gól,“ podotkl Mondek.

Musel jste se salto učit, nebo máte gymnastickou průpravu?

Umím ho odmalička. (směje se) Nic jsem se učit nemusel.

Při tom gólu jste střílel levačkou, když jste si naběhl do středu hřiště.

Byla to nacvičená akce, kdy tam Holas (Holík) dobře proběhl a mně se to podařilo trefit. O přestávce jsme si ale říkali, že musíme hrát důrazněji, že musíme prolomit tu smůlu v koncovce, že hrajeme doma. Diváci byli fantastičtí, hnali nás dopředu.

Sedí vám post na levém kraji zálohy, kde musíte hodně bránit?

Hrával jsem tuto pozici už v Polsku a celkem mi sedí, protože nemám problémy s kondicí. Běhám nahoru dolů. Musím hodně bránit, ale také podporovat útok. To mi vyhovuje.

Bude si vaše mužstvo po první výhře více věřit, zvedne se vám sebevědomí?

Herně ani předcházejí zápasy nebyly až tak zlé, s výjimkou Jablonce (1:4). Chybí nám hlavně větší efektivita, lepší zakončení. Doma si vypracujeme šance, ale nestřílíme góly. Nejsme takové mužstvo, co má deset šancí a tři promění. My musíme využívat každou příležitost, pokud chceme být úspěšní.

Podle trenéra se často věnujete zakončování. Je to v útoku už znát?

Pracujeme na tom, ale důležité je, abychom šance proměňovali i v zápasech. Lepší se to, ale s Teplicemi jsme měli hned v úvodu snad tři asi stoprocentní šance. Pokud bychom vedli 1:0, bylo by to lepší.

Jenže do vedení šly Teplice, které využily přímý kop.

Trenér nás přitom upozorňoval, že hosté mají silné standardky, a my hned z první dostaneme gól. To vás srazí. Znervózněli jsme. Pomohl nám ale gól z penalty na 1:1 a vyčištění žaludků o přestávce. To jsme potřebovali.