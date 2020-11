Uspět můžeme i proti Plzni, míní budějovický Mészáros

Jenže Dynamo zatím zvládá „anglický týden“ až nad očekávání. Nečekaná výhra 4:2 na Spartě mužstvo povzbudila a černobílí pak zvládli i důležitý domácí duel s Bohemians, ve kterém si po triumfu 2:1 připsali i premiérový úspěch v domácím prostředí.

A s devíti body se Jihočechům rázem dýchá daleko lépe. „Uvědomovali jsme si, že vstup do sezony nebyl ideální. Dlouho jsme doma vůbec nebodovali a všichni jsme si představovali, že budeme v tabulce někde jinde. Ale nepřipouštěli jsme si, že upadneme do nějaké krize. Všichni jsme to chtěli zlomit a výhra na Spartě nás nakopla. S Bohemians to byl zcela jiný zápas, ale také jsme to zvládli,“ komentuje Karol Mészáros.

Slovenský záložník je hrdinou posledních dní. Jeho bilance v posledních dvou duelech je skvělá – gól a nahrávka na Letné, vybojovaná penalta a vítězná trefa proti Bohemians. A zároveň očividný nárůst sebevědomí, drzé kličky i další vytvořené šance pro spoluhráče.

Budějovice - Plzeň Online od 18.30 hodin

„Ani já jsem neměl optimální začátek ročníku. Ale snažil jsem se makat naplno a čekal na další šanci. Dostal jsem ji a tvrdá práce se mi vrátila. Jsem ale hlavně rád, že se mužstvu začalo dařit. Nálada je úplně jiná, najednou se jinak chodí na tréninky a připravuje na zápas,“ tvrdí.

Jihočeši těží i z návratu po zranění ofenzivní dvojice Mick van Buren – Pavel Šulc. K nim přičtěte formu Patrika Brandnera a budějovická ofenziva připomíná tu loňskou úspěšnou, kdy tým neměl problém střílet góly.

„Návrat Micka i Pavla Šulce je znát. Oba výrazně zkvalitnili naši ofenzivu, i když ke konci zápasu už toho měli dost. Výpadek na nich byl znát. Snad se nám brzy vrátí i útočníci David Ledecký s Lukášem Matějkou a budeme kompletní,“ přeje si kouč Horejš.

Kromě zmiňovaného dua bude dnes Budějovicím v zápase proti Plzni scházet i Pavel Šulc, jenž na jihu Čech hostuje právě z tohoto klubu. Dynamo přivítá favorita na svém stadionu od 18.30 hodin. Šulcova absence uvolní místo asi pro Filipa Havelku či Matěje Valentu.

„Musíme dobře zregenerovat, abychom měli dost sil. Poslední dva zápasy nás stály hodně úsilí. Hrajeme náročným stylem, který ale nese úspěchy. Věřím, že i proti Plzni můžeme uspět. Budeme se snažit zopakovat týmový výkon, který nám v poslední době přináší body,“ má jasno Mészáros.

Horejšův celek je po dvou výhrách dvanáctý. Viktoria Plzeň získala z uplynulých tří zápasů jen čtyři body a klesla na čtvrtou pozici.