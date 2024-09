Jako na horské dráze! Kdo je švédský trenér s nejdelším jménem v lize?

Koho středočeský klub angažoval?

Chlapíka, který zatím neprojevuje emoce. Muže, jehož předchází pověst svéhlavce. A trenéra s vyšším morálním nastavením, za což v kariéře už zaplatil.

„Někdy jsem také emotivní, ale během zápasů je tolik napětí a emocí, že se snažím být co nejklidnější. Zachovat chladnou hlavu, abych věděl, co udělat. Ne vždy se mi to podaří,“ tvrdí osmačtyřicetiletý čahoun.

Jeho nová ekipa v neděli dobyla teplická Stínadla 2:1 a kotel hostů po utkání vyvolával jedno z Brännströmových křestních jmen.

Andreas, Andreas! skandovali věrní.

„Jsem vděčný, fantastické,“ poděkoval Brännström. „Ale musíte si uvědomit, že jsem tu pár dní, takže je spousta lidí, kteří tady odvedli dobrou práci. Všichni mi hodně pomohli.“

Teplický obránce Lukáš Havel (vpravo) se tlačí do hlavičky přes Marka Suchého a Matěje Pulkraba z Mladé Boleslavi.

Když uprostřed pohárového dvojboje s maďarským Paksem vystřídal Davida Holoubka, zírali všichni. I hráči v kabině. „Vůbec jsme o tom nevěděli, překvapení i pro nás,“ řekl za tým záložník Lukáš Mašek, který o nedělním tříbodovém importu rozhodl.

Předchozí výhra 3:0 v Maďarsku a postup do skupiny Konferenční ligy. Debut snů pro 187 centimetrů vysokého kouče. „Kompliment patří mému předchůdci, vytvořil tým s velkým srdcem!“ vzkázal Brännström sympaticky.

Před zrcadlem nezavírám oči, říká

Jeho poslední angažmá v AIK Stockholm se loni smrsklo jen na půlrok, ze 13 zápasů urval pouhých 10 bodů. Ve švédské nejvyšší soutěži koučoval rovněž Mjällby, kde strávil rok. Jako asistent působil třeba v Hajduku Split. Když přicházel na pomoc svému krajanovi Jensi Gustafssonovi, chorvatská média o něm referovala jako o muži, který si získal pověst svéhlavého a kontroverzního trenéra.

Důvod? Eskilstun opustil po neshodách s vedením. A když před deseti lety dovedl Dalkurd do druhé ligy, odmítl pokračovat, neboť šéfové klubu podle něj neměli dostatek vize, plánů a cílů pro soutěž.

V pozdější fázi trenérské kariéry často vyjadřoval odpor k rasismu a hovořil o manipulacích zápasů ve švédském fotbale, což ovlivnilo i zájem klubů o jeho služby. „Tyto kroky mi jistě způsobily škodu, pokud jde o angažmá, ale díky nim si můžu čistit zuby před zrcadlem, aniž bych zavíral oči,“ citovala ho média.

Je psychologický trenér, chválí Mašek

Do nové, české etapy kariéry vykročil pravou nohou. Byť v hektickém tempu. „Přišel jsem, potkal jsem se s hráči, musel se naučit jejich jména, hned jsme jeli do jiné země a zase zpátky. Ani jsme nemohli trénovat normálním způsobem, když se pořád hraje.“

Mašek si Brännströmův přístup nemůže vynachválit. „Je super. Dá se říct, že je psychologický trenér, dost nám pomáhá skrz mentální stránku. Načasování před odvetným zápasem v Evropě sice bylo blbé, ale zvykli jsme si, že po nás chce hrát fotbal po zemi a rychle. Pochytili jsme toho hodně.“

Na ještě zásadnější korekce v herním schématu také dojde, v reprezentačním okně bude konečně čas, aby Švéd mohl začít otiskovat svoji filozofii do mužstva. „Neudělal jsem moc změn, protože jsme příliš netrénovali, jen regenerovali a dělali taktiku. Nastoupili jsme po třech zápasech, v nichž jsme inkasovali sedm gólů, takže v Maďarsku jsme vsadili na jistotu vzadu. Doufám, že můžeme být trochu agresivnější tým. Hrát výše a dostat více hráčů kolem vápna,“ načrtl své představy.

Trenér mladoboleslavských fotbalistů Andreas Brännström

Zápasové kombo Paksi (čtvrtek) – Teplice (neděle) ukázalo nejen švédskému kouči, jak se může Mladá Boleslav popasovat s náročným programem, ve kterém bude na podzim pokračovat. V Konferenční lize narazí na Real Betis, Molde, Vitórii Guimaraes, Lugano, Jagiellonii a Noah.

„Z Maďarska jsme vyrazili v pět ráno beze spánku, pak jsme zase naskočili do autobusu a jeli do Teplic. Musím hráčům složit poklonu, ukazují skvělý charakter,“ vyzdvihl je Brännström. „V úvodu zápasu v Teplicích jsme nebyli tak dobří, trápili jsme se. Měli jsme opravdové problémy, než Vasil Kušej ukázal kouzelnický trik. Nešlo o taktiku, ale o individuální kousek. Ke konci byl unavený, ale řekli jsme, že ho necháme na hřišti, protože může rozhodnout. A on to udělal.“

Kušej, loňská podzimní reprezentační kometa, se při prvním gólu protáhl podél lajny kolem dvou hráčů a předložil míč Ladrovi, při vítězné trefě během brejku učebnicově nahrál Maškovi na zadní tyč. Je v ráži, což usnadňuje Brännströmovi jeho nástup.

„Dokázali jsme sami sobě, že pohárové týdny umíme zvládat. Těšíme se na zápasy se spoustou odlišných týmů.“

Po reprezentační přestávce nový švédský trenér i Mladá Boleslav zase nasednou na horskou dráhu.