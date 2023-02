Pro mě ikona a spravedlivý člověk, vzpomíná Vácha, Ciprovo fotbalové dítě

Ač mají dům v Hluboké nad Vltavou kousek od sebe, příště už se Vácha za ním nezastaví.

František Cipro v úterý 7. února zemřel. Bylo mu 75 let, poslední roky bojoval s rakovinou.

Váchu si uznávaný fotbalový kouč Cipro vzal v druhé polovině devadesátých let do Slavie, poté i do Innsbrucku.

Slávistický útočník Karel Vácha v pohárovém utkání proti Lucernu v září 1997. Tenkrát si ho do Slavie vytáhl kouč František Cipro.

„Ve fotbale měl velký cit na to, aby poznal hráče. Zároveň k nim měl skvělý přístup. Dbal na to, aby vztah trenéra a hráče byl postavený na důvěře. Nebyl žádný despota. Ale když hráči důvěru zneužívali, tak dokázal být přísný,“ vzpomíná Vácha.

Po skončení aktivní kariéry mu Vácha dělal asistenta v Českých Budějovicích, pak společně vedli v jihočeském krajském přeboru Hlubokou.

„Pro mě je pan Cipro velká ikona. Jak hráč, tak trenér. Ve Slavii i v Innsbrucku jsme prožili krásné roky, na které jsme vždycky rádi vzpomínali,“ poznamenal dvaapadesátiletý Vácha.

„Byl to férový a spravedlivý člověk, který nikdy nikoho nepodrazil. Byl svůj, ale zároveň velký odborník se širokým rozhledem i mimo fotbal.“