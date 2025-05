„Říct se to tak dá, hlavou ale budu určitě v našem nedělním zápase. Sledovat výsledky asi budu, ale čeká mě loučení a jsem rád, že to je doma. Proto jsem na to nastavený,“ říká fotbalista, pro kterého bude nedělní souboj s pražskými Bohemians posledním utkáním v dresu Hradce.

Poté si po rok a půl dlouhém úspěšném angažmá v Hradci sbalí věci a před příští sezonou se bude hlásit v Plzni. On a kluby se tak dohodly už v zimě.

Jak velké napětí ve vás vyvolává poslední kolo skupiny o titul, v němž se rozhodne, jestli zanedlouho vaše Plzeň může snít o Lize mistrů?

Určitě budu rád, když se to podaří, byl by to další posun k tomu, který mi přinese samotný příchod do Plzně. Beru to ale tak, že kdyby to náhodou nevyšlo teď, třeba se to podaří za rok už se mnou.

Vaše dny v Hradci jsou sečteny, kolik toho ještě stihnete?

Páteční a sobotní trénink, v neděli zápas a to je všechno. Už toho opravdu moc není.

Že to přijde v těchto dnech, víte už několik měsíců. Jaké jste naplánoval rozloučení?

Na rozdíl od Prostějova, ze kterého jsem před rokem a půl do Hradce přestupoval, tady něco stihnu. Když jsem se do Hradce stěhoval, jen jsem v Prostějově stačil vrátit věci a to bylo všechno. Tady toho stihneme víc, i když to nic moc velkého také nebude. Máme s kluky naplánovanou rozlučku, stihnu se rozloučit i s realizačním týmem.

Moc času na loučení ale mít nebudete, pro vás sezona kvůli mistrovství Evropy hráčů do 21 let nekončí...

To doufám (smích). Snad se do nominace dostanu. Po posledním ligovém zápase budu mít tak pět šest dnů od fotbalu relativní klid a pak už bude na řadě jedenadvacítka. Začne to kempem, na který pojedu, a pak se bude čekat na nominaci. Právě na tom kempu se bude všechno řešit.

V Hradci končíte v klidu, máte jasno už od zimy, co s vámi bude. Přineslo vám to v končícím jaře výhodu?

Určitě to teď bylo klidnější než v zimě. Nejen proto jsem rád, že jsem v Hradci mohl ještě půlrok hrát. Teď končím sezonu s čistou hlavou a vím, na čem jsem. Žádná nervozita a těším se. Bude to fotbalová i životní změna.

Karvinský záložník Alexandr Bužek dobíhá královehradeckého Karla Spáčila, který odkopává míč.

Kdy reálně nastane?

Nějaký plán už jsem dostal, uvidíme ještě podle toho, kam až se dostaneme na mistrovství Evropy, pokud na něj budu nominován. Podle toho pak nastoupím v Plzni.

Jak se za končící životní i fotbalovou érou budete ohlížet?

Hradec pro mě vždycky bude tím, co máme napsáno na mikinách, tedy srdeční záležitostí. Přesně tohle na ten rok a půl tady sedí asi nejvíce. I když rok a půl je ve fotbalovém životě celkem krátká doba, já jsem si Hradec strašně oblíbil. Ať už klub, fanoušky, nebo lidi kolem, město celkově. Opravdu je to srdeční záležitost. Pokud to bude v budoucnu možné, rád se vrátím.

Na co budete z Hradce vzpomínat nejvíc?

Hlavně to beru tak, že Hradec mi dal možnost ukázat se v lize, o čemž jsem snil už jako malý kluk a vždycky jsem ji chtěl hrát. Hradec mi to umožnil a jsem strašně vděčný panu Sabouovi, že mě do Hradce vzal, i když jsem v tu chvíli měl odehráno jen pár zápasů ve druhé lize. Trenér Kotal mi hned dal šanci i na hřišti a já jsem tu příležitost chytil.

Nějaký zápasový moment vám navždy utkvěl v paměti?

Bylo jich víc a většinou pozitivních. Některé hodně emotivní. Určitě si budu pamatovat první zápas letošní sezony. S Teplicemi jsme hráli chvíli před koncem 0:0, když jsme dostali vlastně už v nastaveném čase gól. Ten ale rozhodčí odvolali a my ještě stihli vstřelit svůj vítězný. To byl hodně silný moment.

Sezonu zakončíte nedělní finálovou odvetou v nadstavbové skupině o konečné umístění. V prvním zápase na Bohemians jste prohráli 0:1, i když jste si vypracovali hodně šancí. Jak jste porážku přijali?

Že to byla škoda, což všichni víme.. Je pro nás ale asi výhodou, že se rozhodne ve dvou zápasech, takže stále máme šanci skončit sedmí. Bohužel na Bohemce bychom gól asi nedali, i kdybychom tam hráli dalších devadesát minut. V kabině jsme si po zápase řekli, že když se nám to nepovedlo u nich, tak doma dáme tři. Asi nějak takhle vnímáme ten střelecky nepovedený zápas a nijak zvlášť se tím nezaobíráme. Víme, že jsme se do šancí dostávali, ale góly jsme nedali – bohužel. Ale věřím, že jsme si to nechali na úplně poslední domácí zápas sezony a tu že zakončíme vítězně.

Jakým jsou Bohemians soupeřem? Změní se něco oproti utkání v Praze?

Změna bude v tom, že hrajeme doma, ale Bohemka podle mě s ničím jiným nepřijde. Oni se prezentují pořád stejným fotbalem skoro celou sezonu. Bude to spíš na nás, musí na nás být od začátku zápasu vidět chuť jít za vítězstvím a to, že hrajeme doma. Jde o poslední zápas. Když tam něco dáme, vítězství nás nemine.

Pro vás zápas asi bude dost emotivní, i když v něm půjde „jen" o umístění v nadstavbě, kterou ne všichni vítají. V Praze přesto přišlo dost lidí a dá se to čekat i v Hradci...

Doufám v to. I když na nadstavbu jsou různé názory, pro nás se nic nemění na tom, že to je ligový zápas jako každý jiný a že ho chceme jako každý vyhrát. I když není ve finálové šestce, do níž jsme se nedostali, za což si bohužel můžeme sami. I proto se to pokusíme fanouškům nahradit tím, že prostřední skupinu vyhrajeme. Doufám, že přijdou, že to bude důstojné a že uvidí naše vítězství.