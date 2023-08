Ostravský stoper Pojezný se dočkal základní sestavy: Musel jsem si počkat

Pojezný přiznal počáteční nervozitu, která pramenila i z toho, že ostravští fandové čekali od Baníku jen vítězství. A mužstvu se navíc zhruba hodinu vůbec nedařilo.

„Fakt ale je, že jsem nastoupil v základu po třech měsících, což bylo vidět i na hře,“ uvedl Pojezný. „Opravdu každý čekal naši výhru a i my to měli v hlavách. Podle toho první poločas vypadal. Až moc jsme přidržovali míč.“

Jaké bylo Pojezného čekání na místo v základní sestavě? „Počkal jsem si,“ usmál se. „Trenér dělá sestavu.“

Vysvětlil mu Pavel Hapal, proč ho dosud nestavěl? „Ne, ale ani jsem to nepotřeboval. Byl jsem na Euru a v letní přípravě se tvořila sestava,“ připomněl svou účast na letošním mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Takže, pokud bychom to zlehčili, evropský šampionát Pojeznému ublížil... „To ne,“ namítl. „Jsou to zážitky. Ne každý se na Euro dostane, i když jsem se nedostal na hřiště. Ne každý může vidět top hráče tak zblízka. Nijak mi neublížilo, jsem šťastný, že jsem tam mohl být.“

V minulých týdnech se hodně probíralo Pojezného hostování. Zájem mimo jiné měly i České Budějovice. „Už se ho vzdáváme,“ řekl českobudějovický asistent trenéra Tomáš Zápotočný. „Do Ostravy jsme volali, protože potřebujeme někoho do zadních řad. Věřím, že ještě nějakého beka přivedeme.“

Pojezný podotkl, že co se týče jeho možného odchodu, o ničem nevěděl. „Jen to, co se psalo v médiích. Ale vůbec jsem to neřešil.“

Jeho přesun do jiného mužstva nepovažoval za téma ani trenér Hapal. A nyní už vůbec ne, jelikož Eneo Bitri přestoupil do Valerengy Oslo a David Lischka a Filip Blažek jsou zranění. „Měli jsme pět stoperů a teď máme dva,“ uvedl Hapal.

Tím by Karel Pojezný mohl mít místo v základu jisté. „Tak to nemá jisté nikdo,“ upozornil obránce. „Záleží i na tom, jak trénujete každý den.“

Pojezný si pochvaluje hru se třemi obránci, kterou upřednostňuje Pavel Hapal. „Sedí mi to,“ potvrdil. „Je to hernější, máte víc prostoru. Musíte bránit, ale můžete i útočit. Čtyřobráncový systém je svázanější, jako stoper jste vlastně jen uprostřed hřiště.“

Každopádně fotbalisté ostravského Baníku se v obraně zlepšili. „Jsme pevnější, kompaktnější,“ řekl Karel Pojezný.

Leč v útoku to Ostravským stále drhne. „Někdy to tak je, ale věřím, že Tanko se teď rozstřílel a že mu to začne padat,“ připomněl stoper dva góly, které Abdullahi Tanko vstřelil Českým Budějovicím.