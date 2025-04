Baník je bod za druhou Plzní a dva před čtvrtou Spartou. Čeká ho ještě pět zápasů.

Jak třetí místo po základní části hodnotíte?

Jsme samozřejmě spokojení. To asi nikdo z nás moc nečekal. Zatím výborná sezona.

Nadstavbu začínáte dvěma zápasy doma s Jabloncem a s Olomoucí. Je to výhoda? Věříte si na druhou příčku?

Když víme, jaké máme fanoušky, tak určitě to výhoda je. Jsme rádi, že v nadstavbě máme doma tři zápasy, těšíme se. Myslím, že jsme už ukázali, že můžeme hrát s těmi nejlepšími. Porážíme Spartu, Plzeň, když porazíme ještě Slavii, tak máme všechno.

Vytvořili jste klubový bodový rekord, mysleli jste na něj?

Začali jsme to probírat před týdnem cestou z Prahy, když jsme vyhráli na Dukle. Říkali jsme si, že by to bylo krásné, ale pak na hřišti na to nemyslíte. Chcete prostě hlavně vyhrát.

To se povedlo, ale k jedinému gólu vám pomohl soupeř, který si dal vlastní branku. Není to na třetí tým ligy málo?

Ale šancí jsme měli dost. Při té jediné brance jsme zase měli štěstí.

Je to odraz povedené sezony, že dokážete zvládnout i zápas, ve kterém se vám ne úplně daří?

Určitě. Máme skvělou partu, i tohle na hřišti hodně pomáhá.

V úterý vás čeká pohárové semifinále s Olomoucí. Další důležité utkání?

Možná ještě důležitější než to s Bohemkou.

V současném pohárovém ročníku nastoupíte poprvé doma, kde byste hráli i finále. Cítíte to jako šanci na triumf?

Cítíme, že máme především sílu. Doma hrajeme odvážně, fakt jsme tady silní.

Budou všechna utkání vyprodaná?

Doufám, že hlavně vítězná.