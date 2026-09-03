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Chance Liga 2026/2027

První poločas jsem byl úplně v lese, říká Pojezný. Kritiku Skuhravého si vzal k srdci

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  9:23
Obránce Karel Pojezný z brněnského Artisu (vlevo) a pardubický Emmanuel Godwin

Obránce Karel Pojezný z brněnského Artisu (vlevo) a pardubický Emmanuel Godwin | foto: ČTK

Ostravský stoper Karel Pojezný se snaží dostat k míči přes padajícího kapitána...
Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem...
Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.
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Ještě před rokem a půl si Karel Pojezný užíval úplně jiný fotbalový svět. S Ostravou skončil třetí v lize, hrál evropské poháry a patřil k oporám ambiciózního týmu. Jenže pak se všechno otočilo. Baník se místo boje o přední příčky v závěru sezony strachoval o vlastní ligovou existenci. S novým ročníkem navíc čtyřiadvacetiletý obránce přišel o místo v sestavě.

A tak je rázem v Brně. Artis jako nováček poznává první ligu, na stoperu ho navíc tlačí bota. Dlouhodobě je zraněný Ondřej Čoudek, letní posila z Pardubic David Šimek se zatím rozkoukává a Michal Jeřábek si místo v sestavě také nevybojoval.

Pojezný tak má společně s Dominikem Plechatým vytvořit stabilní stoperskou dvojici. Především chce však znovu pravidelně hrát. „Zažil jsem oba konce ligové tabulky. A hrát o záchranu je podle mě mnohem těžší než ve skupině o titul. Nechcete se zapsat do historie klubu tím, že v první ligové sezoně spadnete,“ přemítá.

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Do Brna přitom dorazil prakticky okamžitě. V neděli 23. srpna ještě nastoupil za béčko Baníku, v pondělí ráno už byl na testech u nováčka. Spekulace příliš nesledoval. „Nemám Instagram ani jiné sociální sítě, takže mi všechno říkali kluci v kabině Baníku. Pak najednou bylo ticho. Potom to ale najednou šlo hrozně rychle a jsem v Brně,“ rozkrývá detaily svého přesunu.

Ve hře bylo více variant, mimo jiné Pardubice a Hradec Králové. Pojezný ale potřeboval především místo na trávníku. Po nepovedeném konci v Ostravě už si nebyl jistý ani tím, jak velký bude zájem o jeho služby. „Trochu jsem se bál, že moje situace je taková, že nehraju v Baníku a nikdo mě nechce,“ popisuje.

Artis mu nabídl pravidelnou zápasovou zátěž a hostování s opcí. Na úplné zabydlení se v Brně zatím ale nebyl čas. Pojezný je v klubu teprve chvíli, vlastní bydlení stále hledá a prozatím pendluje mezi oběma městy. Každé ráno tak sedá na skoro dvě hodiny do auta a odpoledne se vrací do Ostravy za partnerkou. „Teď vlastně nemám žádný volný čas. Dojíždím domů, hledám bydlení a snažím se to nějak všechno skloubit,“ líčí.

Fotbalovější a klidný stoper

Na nový způsob bránění přechází stejně rychle jako na život mezi dvěma městy. V Baníku nastupoval ve tříčlenné obraně, Artis hraje se dvěma stopery. „První poločas proti Pardubicím jsem si fakt zvykal, byl jsem úplně v lese,“ rozesměje se.

Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem Pojezným.

Ve trojici má stoper jiné prostory a jinak se rozhoduje, kdy vystoupit. Baník navíc pracoval více s přebíráním soupeřů, zatímco v Brně dostává větší roli osobní bránění a napadání. Pojezný se přitom nechce schovávat za změnu systému. Přestože zatím je jeho bilance v Artisu po pohárové výhře v Uherském Brodě a následně v Pardubicích stoprocentní, v prvním ligovém startu za Artis se podílel na inkasovaném gólu na východě Čech a vlastní chybu přiznal. „Ten gól určitě šel za mnou. Nebudu se vymlouvat, že nejsme sehraní nebo že to není o stylu. Je to prostě o zodpovědnosti jednotlivce,“ kaje se Pojezný.

Za svou hlavní devízu považuje práci s míčem. Sám se označuje za „fotbalovějšího stopera“. „Myslím, že Artisu můžu přinést klid na balonu a v rozehrávce,“ míní. Určitá fotbalovost vychází i z jeho původní pozice na hřišti. Ještě v dorostu totiž pravidelně nastupoval ve středu zálohy. Na návrat na původní post by si už netroufl. „Když vidíte, jaký je pro mě problém přejít ze čtyřky do trojky v obraně, neumím si představit, jak dlouho bych si zvykal na střeďáka. Možná takového líňoučkého, co se bude jen tak skládat, to asi jo. To by šlo,“ vtipkuje Pojezný.

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V Baníku si v průběhu čtyř let vybudoval silnou pozici, od prvního startu za ostravský celek pravidelně patřil mezi základní pilíře sestavy. Změna přišla až s novým trenérem Romanem Skuhravým, který veřejně pojmenoval jeho nedostatky směrem dozadu, a Pojezný tak rychle přišel o místo. Kritiku nevnímal jako osobní útok. „Neřekl nic, co by v tu dobu nebyla pravda. Nebyl jsem na něj naštvaný ani nic podobného. Snažil jsem se na nedostatcích pracovat,“ vysvětluje.

Když se nevešel do sestavy, chodil hrát druhou ligu za béčko. Nechtěl pouze trénovat a čekat. „Byl jsem otevřený tomu, že nebudu jezdit někam na výlet, když vím, že si nezahraju. Radši půjdu za rezervu, kde získám herní vytížení a praxi,“ poodhaluje svou strategii nový stoper Artisu.

Vyjde vzájemná výpomoc?

Z Ostravy přesto neodchází s pocitem, že by chtěl poslední rok vymazat. Vrcholem tamního angažmá pro něj logicky byla předloňská sezona. Baník skončil třetí a zahrál si evropské poháry.

Podle Pojezného tehdy fungoval celý tým. „Kdo přišel, svezl se s kvalitou mančaftu. Všichni, kdo nastoupili, v sobě najednou měli takový boom, který nemáte celý život a nezískáte ho jen tak,“ vzpomíná Pojezný na ročník 2024/2025. „Na co jsme sáhli, to jsme otočili. Dostali jsme gól, dali jsme další, vždy jsme se nějak zvedli. Podle mě jsme uhráli historickou sezonu,“ má jasno.

Obránce Karel Pojezný z brněnského Artisu (vlevo) a pardubický Emmanuel Godwin
Ostravský stoper Karel Pojezný se snaží dostat k míči přes padajícího kapitána České Lípy Matěje Šimona.
Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem Pojezným.
20 fotografií

O to horší potom byl loňský ročník, kdy se slezský gigant zachránil až v baráži proti Táborsku. Pro stopera byl následný propad o to výraznější, že chyby vzadu nelze snadno zakrýt. „Na obránci je samozřejmě nejvíc vidět, když dostanete gól. Stejně jako na gólmanovi,“ ví.

Z Ostravy si přivezl i zkušenost s publikem, které odpouští jen máloco. „Myslím, že jsou to nejnáročnější fanoušci v lize. Je to opravdu specifické,“ konstatuje. Tlak podle něj necítí jen z kotle. Když se mužstvu nedaří, projeví se nespokojenost napříč stadionem. „Ani Sparta, ani Slavia podle mě nemají takový tlak na celý stadion. Teď se nebavím o kotli, tam vím, že Baník je lepší. Ale i tribuna podél čáry a všechno kolem,“ oceňuje. Na Ostravu nezanevřel, naopak si tamní fanoušky oblíbil. „Řvou na vás, ale pořád za vámi stojí,“ dodává.

V Artisu je prostředí mnohem klidnější a Pojezný vnímá, že nováčkovi některé chyby projdou snáz. „Jde o nový tým a asi se mu odpustí malinko víc než třeba Baníku,“ doufá. Do budoucna ale přemýšlí také o zahraničí. „Určitě bych si chtěl zahrát v cizině. Věřím, že pomůžu Artisu a Artis pomůže mně,“ nastiňuje své plány. „Je mi asi jedno kam, hlavně bych si chtěl něco zkusit venku,“ pousměje se.

Další krok k vysněnému zahraničnímu angažmá může udělat už v sobotu, kdy Artis od 18 hodin přivítá v brněnské ShipEx Aréně šestinásobného mistra ligy Viktorii Plzeň i s novým trenérem Radoslavem Kováčem.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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