Už tehdy byl přece za hvězdu.
Jako osmnáctiletý student.
U piva i za bariérami, jak se běžně říkávalo tribunám stadionů, si lidé čile vyprávěli, co by kdyby.
Zvlášť, když i v tehdejším týdeníku Sport černé na bílém otiskli: „Každý si povšiml, že minulou neděli byl Káďa, známý halv Sparty, hostem Slavie, která dokonce v kavalírství neobvyklém mu nabídla loži. To se uvádí ve spojení s pověstmi, které již delší dobu obíhají po sportovní Praze. Dle těchto pověstí přestoupí Káďa do Slavie.“
Uf, taková senzace!
Nebo jen kachna?
Přesně před 130 lety se hlavní hrdina celého příběhu v Olomouci narodil. Budoucí sportovní velikán, druhý syn papírníka Peška, jenž chudou rodinu odstěhoval za prací do Liptovského Mikuláše a vzápětí do Prahy. Právě tam se během školních let poprvé projevily Karlovy fotbalové vlohy.
Obdivoval ho slavný Santiago Bernabéu, jehož jméno dodnes nese stadion Realu Madrid. V divadlech pražských se o něm básnilo i zpívalo a za hranicemi se Káďův obličej objevil například v průkopnické sadě sběratelských kartiček