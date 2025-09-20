Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu

Sparťanský fotbalista Karel Pešek, řečený Káďa | foto: archiv AC Sparta Praha

Jiří Čihák
Každý ho zná jako ikonu železné Sparty. Malého velkého kapitána, fotbalového básníka a modlu rudého dresu. Takže když se v květnu 1914 po Praze rozkřiklo, že by Karel Pešek řečený Káďa, což je přezdívka, kterou mu přišili spolužáci z pražského gymnázia v Křemencově ulici, mohl po necelém roce vyměnit Spartu za Slavii, bylo z toho ve městě haló.

Už tehdy byl přece za hvězdu.

Jako osmnáctiletý student.

U piva i za bariérami, jak se běžně říkávalo tribunám stadionů, si lidé čile vyprávěli, co by kdyby.

Zvlášť, když i v tehdejším týdeníku Sport černé na bílém otiskli: „Každý si povšiml, že minulou neděli byl Káďa, známý halv Sparty, hostem Slavie, která dokonce v kavalírství neobvyklém mu nabídla loži. To se uvádí ve spojení s pověstmi, které již delší dobu obíhají po sportovní Praze. Dle těchto pověstí přestoupí Káďa do Slavie.“

Uf, taková senzace!

Nebo jen kachna?

Přesně před 130 lety se hlavní hrdina celého příběhu v Olomouci narodil. Budoucí sportovní velikán, druhý syn papírníka Peška, jenž chudou rodinu odstěhoval za prací do Liptovského Mikuláše a vzápětí do Prahy. Právě tam se během školních let poprvé projevily Karlovy fotbalové vlohy.

Obdivoval ho slavný Santiago Bernabéu, jehož jméno dodnes nese stadion Realu Madrid. V divadlech pražských se o něm básnilo i zpívalo a za hranicemi se Káďův obličej objevil například v průkopnické sadě sběratelských kartiček

Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu

