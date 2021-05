Jarolím odkoučoval 350. zápas v lize. Přání? Udržet hosty, pak bude Boleslav silná

Pravda, klidně šest. Přesně a rychle kombinující Středočeši nacházeli skulinky v průchodné defenzivě Sigmy, především útočné duo Drchal - Klíma řádilo. Oba dali po gólu, hlavně ten první, kdy Drchal ostrým přízemním pasem přes celé malé vápno vybídl ke skórování skluzujícího parťáka Jiřího Klímu, stál za to.

„Věděl jsem, že tam nabíhá, chtěl jsem dát prudký balon, aby to neměl obránce před ním a vyšlo to úplně perfektně,“ těšila Drchala souhra, jež vycházela celý zápas. „A to jsme naposledy spolu hráli na podzim, ale celkem to klapalo. Škoda, že nedal ještě jeden gól, mohl jsem mít druhou asistenci.“

Jarolím však s aktivními útočníky zcela spokojený nebyl. „Kdyby dávali víc gólů, tak ano,“ usmál se. „Čím produktivnější budou, tím líp. Řekl bych, že se to lepší.“

Drchal kývl: „Mohl jsem přidat o nějaký gól navíc, ale těší mě i jeden a nahrávka.“

Další úniky svižně hrající Mladoboleslavští neproměnili, i tak jejich hra měla vysokou kvalitu. „Chtěli jsme hrát rychle dopředu jako každý zápas. Vyšlo nám docela dost protiútoků,“ pochvaloval si Drchal.

Jarolím viděl i nedostatky. „Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do zápasu, úvod nebyl úplně podle představ. Nedokázali jsme přidržet balon a byli jsme daleko od soupeře, ale postupem času jsme se do toho dostávali. Naše útoky byly nebezpečné, měli jsme další šance na to, abychom náskok zvýšili,“ hodnotil. „Vstup do druhé půle byl podstatně lepší, celkem slušně jsme kombinovali a druhý gól rozhodl, i když Olomouc měla za stavu 2:0 jednu nebezpečnou situaci, kdy nás podržel Honza Šeda.“

Boleslav se rozehrávala do dobré formy, venku v lize zvítězila potřetí za sebou a vyhrála tři z posledních čtyř kol. A to ještě předchozí zápas jí nestačily ani čtyři góly na bod se Spartou. „Výsledek 3:0 je pro nás po přestřelce se Spartou dobrý, jsem rád, že jsme udrželi čisté konto,“ cenil si zkušený trenér, který se vrátil do Mladé Boleslavi splnit záchranářský úkol.



Podařilo se to nakonec s přehledem, ač na vítězství čekal Jarolím od svého příchodu dvanáct zápasů, což bylo frustrující. Značný vliv na tom měla i nevídaná zimní přestavba kádru v krátké přestávce, ve které klub přivedl hned desítku hráčů. Logicky trvalo, než se mančaft, do něhož přišla na ligu značná síla, sehraje. I zvučné posily jako Skalák, Zmrhal, či Drchal potřebovaly čas. „Chvíli na trvalo, než jsme zlomili prokletí bez výhry a uvolnili se. Zápasů, kdy jsme toho mohli docílit, bylo dost. Teď máme záchranu jistou a z kluků to spadlo, je tady i spousta mladých hráčů, kteří s tím tolik zkušeností nemají, nebylo jednoduché se s tím vyrovnávat,“ ulevil si Jarolím.

Boleslav vytáhl na třinácté místo a kdyby sezona o víkendu nekončila, stoupala by velmi pravděpodobně dál.

„V závěru jsem začal víc nastupovat, daří se mi, daří se celému týmu a je škoda, že to nepřišlo dřív,“ podotkl Drchal, host ze Sparty.

Dá se očekávat, že v příštím ročníku bude ambiciózní klub se silným partnerem v zádech hrát ve vyšších patrech. „Byl bych hrozně rád, kdybychom se v příští sezoně do takové situace nedostali a mohli hrát takový fotbal, na který si myslím, že ti kluci mají,“ povídá Jarolím.

Ovšem do značné míry to bude záležet také na tom, jestli udrží hosty Drchala, Zmrhala, Řezníka, nebo i Malínského s Takácsem. „Heleďte, teď vám to neřeknu. Už to průběžně řešíme. Naším přáním je, abychom je dokázali udržet. Ale uvidíme, co bude možné a co ne,“ přemítá Jarolím. „Podle toho se budeme rozhodovat, kde posílit.“