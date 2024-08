Když je kapitán, Sparta vítězí. Super, že dokážeme zápasy otáčet, říká Sadílek

Když sparťané v závěru poločasu inkasovali a prohrávali, právě Sadílek hrál na hřišti významnou roli. „Klid, nic se neděje, to zvládneme,“ gestikuloval ke spoluhráčům, především k Rossovi s Vitíkem, kteří se na brance Júsufa chybou podíleli.

Zvládli, do poločasu hosté srovnali a po půli skóre otočili.

Co jste si po inkasované brance říkali?

Povzbuzovali jsme se. Každý občas udělá chybu, to se prostě stává, byla to souhra náhod, ale u stoperů je to hodně vidět. To, že jsme nedali šest šancí, je stejná chyba. Je dobře, že jsme do půle vyrovnali.

Po přestávce rozhodla souhra Haraslína s Birmančevičem, který pak spoluhráči za přihrávku před prázdnou bránu hodně děkoval. Ukázalo to na zdravé vztahy v mužstvu?

Je skvělé, že dokážou uznat, kdo jaký měl na gólu podíl, kdo to vypracoval a že střelec nebere veškerou slávu na sebe. A že se kluci umí pochválit.

Je výhra vydřená?

Jen podle výsledku. Ale když se podíváte, kolik jsme měli šancí... Jen ve druhé půli asi čtyři pět. Nakonec jsme za tři body rádi, protože na Bohemce to není nikdy jednoduché.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič v utkání s Bohemians.

Znovu jste zápas otočili. Čemu to přičítáte?

Když jsem před dvěma lety přišel, tak s námi první gól hodně zamával. Od té doby se tým ohromě mentálně zvedl. Jen tak nás nic nepoloží. Samozřejmě, že bychom byli radši, abychom jako první gól nedostali, protože se nám to pak už nemusí povést otočit.

V souboji s pražskými soupeři jste už jedenáct zápasů neprohráli. Čím to, že se vám v derby daří?

Připadá nám to, jako když hrajeme doma. Nemusíme k zápasu jezdit den předem a to nám vyhovuje. Vážíme si každého dne, kdy můžeme být s rodinou. Kvůli předkolům v pohárech hodně cestujeme.

Už v pondělí vyrazíte k odvetě 3. předkola Ligy mistrů do Bukurešti. V jaké náladě?

Z tohoto pohledu je vítězství na Bohemce důležité, že se můžeme připravovat s čistou hlavou. Před Bohemkou jsme si řekli, že nikdo nemyslí na poháry. Je super, že máme v lize plný počet bodů. Do Bukurešti letíme pro postup.