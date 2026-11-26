Slovácko v 15. kole porazilo Hradec Králové 4:2 a poprvé v ligové sezoně doma vyhrálo. Tým z Uherského Hradiště otočil výsledek i díky dlouhé přesilovce po Petráškově vyloučení ve 37. minutě.
Domácí se za stavu 1:1 chystali rozehrávat rohový kop, když se Petrášek ještě před zahájením hry ohnal loktem po soupeři Šimonu Slončíkovi. Videorozhodčí Jiří Adam povolal sudího Michala Panského k monitoru a kapitán Hradce dostal rovnou červenou kartu.
„Disciplína je pro nás zásadní. Červená karta po faulu se stát může, ale tohle je obrovská kravina. Tomáš se v kabině omluvil, chtěli jsme to i pro něj uhrát, ale nedokážu si to vysvětlit,“ zlobil se trenér David Horejš.
Jeden zápas za čtyři žluté karty vynechají Šimon Slončík (Slovácko), Abdullahi Umar (Hradec Králové) a Kahuan Vinícius (Pardubice).
Sportovní ředitel Viktorie Plzeň Martin Vozábal zaplatí za neoprávněný vstup na hřiště v utkání se Spartou pokutu 20 000 korun.
Zlín dostal za výtržnosti fanoušků v zápase proti Slovácku pokutu 40 000 korun. Stejnou částku zaplatí Mladá Boleslav za výtržnosti diváků a poškození zařízení stadionu v duelu v Jablonci.