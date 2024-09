Byli jsme lehkovážní, sami jsme se do toho zamotali, litoval sparťan Panák

Sparťané brzy vedli, především v první půli měli znatelnou převahu, ale rozhodující situace řešili špatně, lehkovážně a zápas nerozhodli. Po první chybě v defenzívě inkasovali a ztratili hlavu.

„Myslím si, že jsme zápas dobře rozjeli. Sice jsme tam udělali pár chyb, ale horší bylo, že jsme spoustu situací ve vápně soupeře neřešili správně. Měli jsme dát na dva nula, tím bychom se uklidnili,“ láteřil Panák.

Ale místo toho jste gól dostali a znervózněli. Čím si ten zkrat ve druhé půli vysvětlujete?

Góly po chybách padají, to se stává. Není to vina jen dvou tří čtyř hráčů, ale měli jsme to uhrát jako tým. Dát druhý gól, uklidnit se. Jenže místo toho jsme se sami do zápasu zamotali.

Chance Liga @chanceliga 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 𝙔𝙪𝙣𝙪𝙨𝙖❗

Premiérová trefa pro Yunusu Muritalu v lize za @SKSigmaOlomouc 🤩🎯 https://t.co/IraP70kD8r oblíbit odpovědět

Je někdy taková facka prospěšná?

Zrovna jsme ji dostali ve špatném čase. Doma a před Ligou mistrů. My chceme každý zápas vyhrát, takže i remíza je pro nás prohrou. Poučíme se. Všichni si uvědomují, co se stalo. Není to jednoduché pro hlavu, pro psychiku. Za tři dny hrajeme znovu, za další čtyři dny máme další zápas. Poháry jsme zvládali, hráli vyspěle a takhle jsme měli hrát i proti Olomouci. Nesundat nohu z plynu, když vedeme jedna nula.

V poslední třech ligových zápasech jste remizovali se Slováckem, prohráli s Olomoucí a ani v Budějovicích jste nepřesvědčili. Projevila se na vás Liga mistrů?

To bych neřekl. Hlavní cíle je naše liga, všechno ostatní navíc. I když nevyhráváme tři čtyři nula, měli bychom v lize hrát víc v klidu. Časy, kdy jsme vyhrávali vysoko, jsou pryč. Každý se na nás umí dobře připravit, každý zápas je složitý a my si s tím musíme poradit.

Příští neděli máte Slavii. Cítíte, že porážkou s Olomoucí jste se dostali pod velký tlak?

Tlak je vždycky. Samozřejmě nás to mrzí, ale liga je dlouhá, i když takovým zápasem si škodíme. Nejhorší by bylo, kdybychom se v tom pitvali. Jasně si musíme říct, co jsme pokazili, aby se to příště neopakovalo.

Co vám chybělo nejvíc?

To je jednoduché, druhý gól. Nemyslím si, že bychom měli málo příležitostí, i když vyložené šance ani tak ne. Špatně jsme řešili situace, z kterých ty vyložené šance měly být. Řešili jsme to lehkovážně. Jednou nám chyběl půlkrok, jindy to hrajeme patičkou. Pak uděláme chybu a znervózníme, protože je dvacet minut do konce a my musíme výsledek honit.