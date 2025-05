Sparta po pěti porážkách za sebou ani v závěrečném kole ligové nadstavby nevyhrála, ale remíza 1:1 s Olomoucí jí nakonec stačila k posunu na čtvrtou příčku a tím i k účasti v předkole Konferenční ligy.

Panák věděl, že není co slavit. Ale černý scénář, že Sparta po 43 letech nebude v evropských pohárech, se nenaplnil. „Za Evropu buďme rádi, ale jinak...“

Byla to už hodně velká křeč?

Nemáme lehkost, hodně těžko se v naší hře hledají fotbalové věci. Všechno je hrozně na sílu. Těžko dáváme góly a snadno je dostáváme. Pomohlo by nám, kdybychom šli do vedení, ale naše možnosti jsme nevyužili, neprostřelili jsme to a pak se stalo to, co nás provází celou sezonu. Dostali jsme hloupý gól a museli dotahovat. Bohužel, momentálně nemáme sílu takové zápasy zvládat.

Jak vám bylo, když jste krátce po půli inkasovali a prohrávali 0:1?

Na hřišti to byla rána. Nejsme na tom dobře psychicky, těch porážek bylo hodně. A každý takový gól bolí. Ale i tak jsem věřil, že nám tam něco spadne, času bylo pořád dost.

Věděli jste, jak hraje Jablonec? Že vám stačí remíza?

U mě to roli nehrálo. Věděl jsem, že se zápasem v Plzni nic neudělám. Já nastupoval s tím, že musíme vyhrát, udělat tři body. Bohužel se to nepovedlo, ale naštěstí i remíza nám stačila.

Góly dostáváte snadno. Co je příčinou toho, že defenziva je tak křehká?

Těch důvodů je víc. Někdy prohraný souboj, jindy odražený balon. Řekl bych, že nás to provází od postupu do Ligy mistrů. Ustoupili jsme od některých principů, situace v defenzivě jsme začali řešit jinak a pak se to těžko napravuje. Vidět jsou individuální chyby, když u toho někdo stojí, ale ty situace vznikají už dřív. Jak se říká, že celé mužstvo útočí, tak i celé mužstvo brání.

Sparťanští fanoušci slaví vyrovnávací gól Qazima Laciho během posledního zápasu sezony.

V závěru jste na hřišti měli pět stoperů. Bylo to tak, že jste výsledek prostě chtěli ukopat?

Víte, že sezona se nějak vyvíjí. Máme pár hráčů zraněných a trenér Loučka rozhodl, že posílit defenzivu bude pro nás to nejlepší, co nám v tuhle chvíli pomůže. Samozřejmě, vždycky chcete dát další gól. Na hřišti jsem nevnímal, že bychom tam měli tolik stoperů. Třeba Adam Ševínský dokáže zahrát i v záloze.

Po dvou titulech v předchozích letech jste se stal kapitánem. Berete si letošní neúspěšnou sezonu osobně?

Bral bych si to stejně, i kdybych kapitánem nebyl. Ve Spartě jsem dlouho a ať sezona dopadne jakkoli, vždycky mě to zasáhne. Vím, že na tom mám taky podíl, mrzí mě to.

V týdnu vystoupil jeden z klubových šéfů František Čupr. Mluvil o uspokojení po dvou titulech a po postupu do Ligy mistrů a o také o ne úplně dobrém charakteru mužstva. Jak se vám to poslouchalo?

Samozřejmě, že se to tak pojmenovat může. Přitom sezonu jsme rozjeli dobře, vyhráli jsme několik zápasů za sebou, vedli ligu, postoupili do Champions League. Jestli pak přišlo uspokojení? Těžko říct. Výkony a výsledky ovlivní spousta věcí. Já bych to v uspokojení úplně neviděl. Sparta musí mít trofeje každý rok, což si každý hráč, který tady je, uvědomuje.