Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o sázky, jestli konkrétní hráč vstřelí branku, nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení za stavu 3:2 pro domácí.
„To, co bylo v zápase jednoznačně rozhodnuto, vyhodnocujeme standardně. U příležitostí, které vzhledem k předčasnému ukončení utkání rozhodnuty nebyly, například výsledek utkání, dochází k vyhodnocení kurzem 1:1, tedy k vrácení vkladu,“ uvedla Markéta Světlíková, mluvčí Chance. Kancelář by podle ní měla veškeré sázky na sobotní zápas vyhodnotit v neděli.
|
Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, zní ze Slavie
Stejný postup zvolila i kancelář Tipsport. Všechny sázky rozhodnuté v průběhu zápasu platí a klientům je sázková kancelář vyplatí. „Nerozhodnuté sázky budou vada, to znamená, že tyhle sázky vyhodnocujeme s kurzem 1. Utkání bereme jako nedohrané utkání, protože se zcela jistě nebude dohrávat do 48 hodin,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.
Kurzem 1 vyhodnotí zápas také společnost Kingsbet. „Vzhledem k tomu, že oficiální výsledek bude znám až v úterý, tedy po době delší než 48 hodin od zahájení zápasu, tak společnost Kingsbet vyhodnotí všechny příležitosti z tohoto zápasu v kurzu 1,0 a klientům tak vrátí vsazené peníze zpět,“ uvedl Vojtěch Kaněra, hlavní bookmaker společnosti Kingsbet.
Klienti Tipsportu na sobotní zápas podle Hadravy jednoznačně preferovali výhru Slavie, 84 procent z těch, kteří si tipli vítěze zápasu, tipovalo Slavii a byli k výhře blízko, uvedl. „Na Slavii jsme přijali sázky za zhruba osm milionů korun. Zrovna tuhle sázku budeme klientům vracet,“ dodal Hadrava.
Také v kanceláři Chance sázkaři před derby výrazně více věřili Slavii. Na její výhru mířilo podle Světlíkové 86 procent tiketů, zatímco remízu i vítězství Sparty tipovalo shodně sedm procent sázejících. Kurzy u kanceláře Chance před zápasem byly 1,90:1 na Slavii, 3,61:1 na remízu a 4,17:1 na výhru Sparty.
Nedohrané derby začala řešit také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavie se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele, výtržníci mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na nedělním mimořádném on-line jednání, verdikt vynese v úterý, uvedla v prohlášení. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík prohlásil, že se klub nebude proti trestu odvolávat, ať bude jakýkoli.
Slavii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3:2 a jen minuty ji dělily od obhajoby titulu, hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0:3. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až deset milionů korun a komise jí také může uzavřít stadion.