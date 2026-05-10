Chance Liga 2025/2026

Nerozhodnuté sázky z derby budou anulovány, kanceláře peníze vrátí

  16:38
Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to v neděli uvedly Chance a Tipsport.
Kotel sparťanských fanoušků v derby proti Slavii | foto: Michal Sváček, MAFRA

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby.
Všechny sázkové příležitosti, které byly v průběhu fotbalového zápasu rozhodnuté, platí a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o sázky, jestli konkrétní hráč vstřelí branku, nebo o sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohráno kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení za stavu 3:2 pro domácí.

„To, co bylo v zápase jednoznačně rozhodnuto, vyhodnocujeme standardně. U příležitostí, které vzhledem k předčasnému ukončení utkání rozhodnuty nebyly, například výsledek utkání, dochází k vyhodnocení kurzem 1:1, tedy k vrácení vkladu,“ uvedla Markéta Světlíková, mluvčí Chance. Kancelář by podle ní měla veškeré sázky na sobotní zápas vyhodnotit v neděli.

Stejný postup zvolila i kancelář Tipsport. Všechny sázky rozhodnuté v průběhu zápasu platí a klientům je sázková kancelář vyplatí. „Nerozhodnuté sázky budou vada, to znamená, že tyhle sázky vyhodnocujeme s kurzem 1. Utkání bereme jako nedohrané utkání, protože se zcela jistě nebude dohrávat do 48 hodin,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Kurzem 1 vyhodnotí zápas také společnost Kingsbet. „Vzhledem k tomu, že oficiální výsledek bude znám až v úterý, tedy po době delší než 48 hodin od zahájení zápasu, tak společnost Kingsbet vyhodnotí všechny příležitosti z tohoto zápasu v kurzu 1,0 a klientům tak vrátí vsazené peníze zpět,“ uvedl Vojtěch Kaněra, hlavní bookmaker společnosti Kingsbet.

Klienti Tipsportu na sobotní zápas podle Hadravy jednoznačně preferovali výhru Slavie, 84 procent z těch, kteří si tipli vítěze zápasu, tipovalo Slavii a byli k výhře blízko, uvedl. „Na Slavii jsme přijali sázky za zhruba osm milionů korun. Zrovna tuhle sázku budeme klientům vracet,“ dodal Hadrava.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Také v kanceláři Chance sázkaři před derby výrazně více věřili Slavii. Na její výhru mířilo podle Světlíkové 86 procent tiketů, zatímco remízu i vítězství Sparty tipovalo shodně sedm procent sázejících. Kurzy u kanceláře Chance před zápasem byly 1,90:1 na Slavii, 3,61:1 na remízu a 4,17:1 na výhru Sparty.

Nedohrané derby začala řešit také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavie se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele, výtržníci mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na nedělním mimořádném on-line jednání, verdikt vynese v úterý, uvedla v prohlášení. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík prohlásil, že se klub nebude proti trestu odvolávat, ať bude jakýkoli.

Slavii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3:2 a jen minuty ji dělily od obhajoby titulu, hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0:3. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až deset milionů korun a komise jí také může uzavřít stadion.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období," řekl klubový šéf Jaroslav...

Pardubičtí fotbalisté hájí v odvetě semifinále nadstavbové skupiny o umístění náskok 2:1 nad Karvinou z prvního zápasu. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bude londýnské derby mezi Arsenalem a West Hamem od 17.30. Budeme ho sledovat v podrobné reportáži. Ještě předtím se odehrály další tři...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

K postupu do finále nadstavbové skupiny mají nakročeno olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians hájí náskok 3:1, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli na středeční utkání s Jabloncem budou moct slávističtí příznivci na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi fanoušků,...

Stovky slávistických fanoušků v závěru sobotního derby zběsile pobíhaly po trávníku. Někteří fyzicky napadli sparťanské fotbalisty, jiní vhazovali hořící pyrotechniku do sektoru hostů. Ani v tu...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období," řekl klubový šéf Jaroslav...

Za své chování po vystřídání si od hlavního sudího Karla Roučka vysloužil červenou kartu. „Dejte třetí poločas, vy zm***!" křičel podle zápisu slávistický bek David Douděra na rozhodčí. Po událostech...

První reakce fotbalové Sparty na sobotní scény v derby na Slavii: „Události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči...

Můžete se ptát stokrát, tisíckrát, milionkrát a stejně nepochopíte. Nedá se jakkoli rozumně vysvětlit, proč horda šílenců v sobotu večer zničila fotbalové derby a vlastnímu klubu skrečovala téměř...

