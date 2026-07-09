Kanárci z Teplic. Nové dresy odkazují na první trofej sklářů, nesou jména legend

„Letošní kolekce v sobě nese silný příběh připomínající jednu z nejvýznamnějších kapitol klubové historie, což z ní dělá opravdu výjimečný sběratelský kousek,“ uvedl Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice.
Domácí trikoty se vrací k výrazněji žluté barvě. Modrých ploch z minulé sezony ubylo, jsou jen v elegantních detailech na límci, rukávech a dalších prvcích. Žluto-modré zakončení rukávů barevně navazuje na modré trenky, které byly stejně jako stulpny vyrobeny společností Macron exkluzivně na zakázku.
Do embosovaných pruhů jsou vepsána jména všech členů vítězného týmu z ročníku 1976/1977, tedy například legend Jiřího Sedláčka, Františka Frankeho a Jaroslava Melichara; první dva vystupují se současnými hráči v představovacím videu. Nepřehlédnutelná změna je i na hrudi. Znak sklárny AGC doplňuje logo Accolade Funds, což je společnost nových vlastníků klubu Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala.
Fanoušci si kromě oficiálních zápasových replik můžou pořídit i kanárkově žluté dresy bez reklamních partnerů.
„Ve světě je čím dál větším trendem nosit fotbalové dresy jako součást běžné módy, právě tomu jsme chtěli přizpůsobit i naši nabídku,“ vysvětlil Kovařík. „Dres bez reklam má čistý design, který skvěle funguje i mimo fotbalové prostředí. Věříme, že si fanoušci nebudou pořizovat dres jen na zápasy, ale že se stane běžnou součástí jejich šatníku.“
Venkovní sadu dresů Teplice teprve představí, ponese odlišný design i vlastní příběh. Domácí trikoty budou mít premiéru v sobotu 26. července v zápase proti Bohemians 1905.