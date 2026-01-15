Chance Liga 2025/2026

Kanadský křídelník ve Slavii. Ta dvacetiletého Ouandu pošle do Slovácka

Nákup talentu a obratem hostování. Fotbalová Slavia si pořídila dalšího mladíka, ze srbského klubu Voždovac přichází kanadský křídelník Adonija Ouanda. V jarní části sezony bude hostovat ve Slovácku, kam ho Pražané obratem posílají. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2030.
Nová posila slávistických fotbalistů, kanadský křídelník Adonija Ouanda. | foto: Petr Končal / SK Slavia Praha

„Jsem na sebe pyšný, že jsem si zasloužil pozvání do tak krásného klubu. Trošku jsem si přečetl něco o historii Slavie, udělalo to na mě velký dojem. Tvrdě jsem na sobě pracoval. Dal jsem fotbalu všechno. A teď přišla odměna, za kterou jsem strašně vděčný,“ řekl Ouanda pro klubový web.

V bělehradském celku, který hraje druhou srbskou ligu, naskočil v aktuální sezoně do 22 zápasů a zapsal šest gólů a pět asistencí. V klubu působil druhou sezonu, než si ho vyhlédla Slavia.

Nová posila slávistických fotbalistů, kanadský křídelník Adonija Ouanda.

„Jeho ziskem využíváme zajímavou příležitost na přestupovém trhu. Hráče jsme delší dobu sledovali a v aktuální sezoně zaznamenal výrazný výkonnostní progres. Oceňujeme zejména jeho mimořádnou rychlost, kvalitní náběhy za obranu a výrazně zvýšenou produktivitu v této sezoně,“ přidal sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.

Ouanda, rodák z Abidžanu v Pobřeží slonoviny, je dalším z řady mladíků, do kterých Slavia v poslední době investuje.

Už v létě dorazil šestnáctiletý Bartosz Szywala, polský mládežnický reprezentant, který zatím působí v akademii. Na začátku ledna pak přišel norský šestnáctiletý talent Abel Cedergren, který začne v rezervě.

Talent jako Haaland? Do Slavie míří Nor, který v šestnácti zaujal Evropu

A pak Ouanda, který obratem odchází na hostování do Slovácka.

„Díky tomu, že je schopen obstát i ve fyzických soubojích, může být velmi zajímavým typem hráče pro českou ligu a do budoucna i pro evropské poháry. Jedná se o dlouhodobý projekt a bude záležet na nás i na samotném hráči, aby byl co nejúspěšnější,“ dodal Mareš.

Podobně se Slavia snažila zapracovat také Timothyho Oumu, kterého poslala na hostování do Lechu Poznaň, nebo Sakmkoua Camaru, jenž hostoval v Karviné. Oba přišli v minulé sezoně.

