Na jedno ligové utkání dorazilo v uplynulé sezoně průměrně 6 177 diváků, což je třetí největší průměrná návštěva v historii ligy.

Na stanici Oneplay Sport zaznamenala liga zásah 34 milionů diváků, jde o nárůst o 9 %. A nyní spouští Ligová fotbalová asociace novou brandovou kampaň s názvem Fenomén.

„Profifotbal je dneska obrovský fenomén. V nové kampani se tak chceme zaměřit na největší hvězdy ligy a budovat jejich image,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

„Chceme být progresivní, vystoupit z fotbalové bubliny. Proto jsme se také spojili s módním návrhářem Lukášem Macháčkem, který pro nás připravil unikátní merch.“

Čím ještě je vaše brandová kampaň výjimečná?

Zapojili jsme do ní všech 16 ligových klubů a hlavními hrdiny jsou hráči. Když jsme před dvěma lety připravili marketingovou strategii, bylo její součástí, že chceme z hráčů prostřednictvím různých aktivit vytvářet hvězdy a ikony. Aby fanoušci chodili na stadiony právě speciálně i na tyhle kluky, protože oni mají skvělé a inspirativní příběhy. Loni jsme prošli velkou změnou co se týče nového generálního partnera, prodeje televizních práv a rebrandingu... Kampaň Fenomén z této identity vychází a ještě ligu jako celý produkt posouvá.

Kteří hráči se tam objevují?

Třeba Tomáš Chorý, který po náročném začátku ve Slavii nakonec dotáhl tým k titulu. Matěj Šín, talent a odchovanec Baníku, který překonal těžkou nemoc. Taky sparťané Honza Kuchta či Lukáš Haraslín. Chceme tyto silné osobnosti, potažmo celou ligu ještě víc dostat do povědomí. Kampaň bude online, na billboardech, v televizi.... Vše vzniká s profesionálním štábem, věnovali jsme celému projektu mnoho času a jsem sám zvědavý na reakce.

Jaká byla spolupráce s kluby?

Jejich přístup byl fantastický a všechny nám vyšly vstříc. Pochopily, že pokud chceme ligu zlepšit a posouvat, potřebujeme zapojit jejich hráče, největší hvězdy. A myslím, že i kluky to bavilo. Vědí, že jedna věc jsou jejich klubové kampaně a pak je potřeba ukazovat Chance Ligu i jako celek.

Jakou má kampaň vzbudit u diváků a fanoušků emoci?

Že je fotbalová liga moderní, profesionální a atraktivní soutěž, která má výrazné osobnosti, které dokážou přilákat fanoušky na tribuny a k obrazovkám. A také jsou zajímaví a trendy pro malé a mladé fanoušky. I když třeba profifotbal hrát pak nebudou, chceme, aby si vytvořili k fotbalu vztah a dorazili se podívat i na samotné zápasy.

Čím to, že je fotbalová liga nejsledovanější soutěž v Česku?

Není to blesk z čistého nebe, že bychom si před rokem řekli: Tak pojďme konečně něco dělat. Kluby i LFA na tom pracovaly léta a teď se práce zúročuje. Vidíme kvalitnější televizní přenosy, kluby postupně víc a víc investují do infrastruktury a do komunikace a marketingu.

Klub, který se dnes nevěnuje marketingu, je skoro černou ovcí ligy.

Což má pozitivní efekt pro celou soutěž. Velké kluby jsou vzorem a ostatní se inspirují, posouváme hranice, měníme přístup lidí k fotbalu. Vidíme, že ti, kteří v minulosti fotbal nesledovali nebo je nezajímal, tak dneska si řeknou: Tyjo, šel bych se podívat, jsou tam moji kamarádi, známí, rodina. Chtějí být součástí rostoucího trendu. Víte, my si teď strašně užíváme, že je kolem profifotbalu taková pozitivní atmosféra a motivuje nás to, abychom věci posouvali ještě dál.

Nešpičkujete se s hokejovou extraligou, kdo je lepší? Nebo s basketbalem, který sídlí ve stejné budově na Palmovce jako vy?

Je mezi námi zdravá rivalita, určitě ne nevraživost. Rozhodně sledujeme, co vymýšlejí v hokeji, basketbalu a v dalších sportech a umíme pochválit. Ale zároveň je třeba si říct – nechci, aby to znělo nějak arogantně – že fotbal je dlouhodobě v Česku nejnavštěvovanější a nejsledovanější ligovou soutěží.

Největší pozornost přitahuje jednoznačně derby mezi Spartou a Slavií. Jak z něj udělat hit nejen v Česku, ale i v Evropě?

Sparta i Slavia s tím dobře pracují a nebojí se oslovit třeba i influencery, kteří sledují fotbalové dění a objíždějí stadiony po celé Evropě. Myslím, že duel pražských „S“ je teď jedno z nejatraktivnějších derby v Evropě. I díky tomu, že oba kluby hrají poháry a dělají dobré jméno celé naší soutěži. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že když jezdíme na zasedání evropských lig, tak se nás ptají kolegové z Polska, Belgie, Nizozemska a dalších zemí: Jak je možné, že je teď u vás takový boom kolem profifotbalu? A jak to, že jste získali tolik financí z práv?

Co na to odpovídáte?

Že je za tím dlouhodobá práce zejména klubů, která se teď zúročuje. Osobně si myslím, že je dnes Chance Liga mezi top 10 soutěžemi v Evropě.

Před pár týdny byli u vás na LFA pro radu zástupci Walesu. Jak to?

Když si dělali analýzu v evropských soutěžích, náš formát se jim zamlouval nejvíc. Jsou na začátku, budují samostatnou soutěž a zvažují podobný formát soutěže i počet účastníků. Věřím, že jsme je v něčem inspirovali a že se časem zase přijedeme podívat my za nimi.

Kdo je naopak inspirací pro vás?

Nemáme vyloženě jeden vzor, sledujeme trendy v celé Evropě, skoro v každé lize se dá najít něco zajímavého. Dnes je svět hodně otevřený a my dokonce máme whatsappovou skupinu s šéfy jednotlivých evropských soutěží, takže stačí se zeptat třeba: Jaká marketingová kampaň u vás měla úspěch? A za chvíli máte informace od kolegů. Přenos informací je dnes nesmírně rychlý.

Obrovský posun, že?

To tedy. Jsem u ligového fotbalu téměř patnáct let, a když si vzpomenu, jak jsme se dříve pídili po nějakých informacích třeba z bundesligy... Většinou jsme museli sednout do auta nebo letadla a vyrazit přímo na místo. Dnes je všechno jednodušší, možností je spousta. Stejně tak nápadů v kampaních. Snažíme se zabřednout i do jiných než fotbalových kruhů, třeba do módy, proto jsme navázali spolupráci s návrhářem Lukášem Macháčkem. V první části kampaně se objeví hráči v merchi právě od něj, až potom v dresech svých klubů. Ale kromě módy se snažíme nakouknout i například do gastra.

Máte na mysli projekt Chance Liga Taste s Adamem Rundusem.

Jak Chance Liga Taste tak projekt Kult Liga s Tomášem Kučerou nám dělají radost. Stejně i Liga do škol, kdy navštěvujeme základní školy. Snažíme se propagovat ligu i asociaci mimo fotbalovou bublinu. Ale zároveň je důležité říct, že nechceme jen zaujmout mladou generaci, ale udržet si tu starší, nesmírně si ji vážíme. I proto máme Klub Legend, kdy připomínáme historické události.

Koukám, že tu máte desky s kartičkami hráčů. My jsme sbírali jen ty hokejové, teď frčí i fotbalové.

A jak. Ani jsem nečekal, že o ně bude takový zájem. Chytly se hned a dnes každá kolekce, kterou náš partner vydává, je vyprodaná. Takže sběratelství kartiček je pořád atraktivní, je to fenomén a stále má svou cílovku. Teď si můžete pořídit i opravdu exkluzivní kartičky s kouskem dresu. A třeba si je nechat podepsat.

Kde naopak vidíte rezervy? Co byste rádi zlepšili?

Doufám, že s přísunem více peněz do profifotbalu se bude více investovat nejen do sportu, ale taky do lidských zdrojů. Že se bude přivádět do odděleních víc lidí. Podle mě je to fotbalové prostředí, co se týče počtu zaměstnanců, v některých klubech/oblastech poddimenzované.

Musíte občas kluby popíchnout, aby se na marketing zaměřily víc?

To není třeba, všichni totiž dobře ví, že je potřeba být kreativní a přicházet s novými věcmi. Spíš se snažíme vedení klubů motivovat, aby přijali do svého týmu člověka navíc i v jiné než sportovní oblasti. Jinak vidíme, že se kluby celkově hodně zvedly, že si navzájem vyměňují informace, třeba i díky workshopům, a že velké kluby inspirují malé. Z toho máme radost. Posouvá to naši ligu i celé fotbalové prostředí.