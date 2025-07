Izrael? Nejdřív jsem jen zíral. Kamil Vacek o střídání angažmá i politice

Ať už svým historickým podhoubím a kulturou, nesmírným bohatstvím, high-tech společností či lidmi, kteří do ní patří. V neposlední řadě je nutné zmínit i fotbal, který si tu Vacek v sezoně 2016/17 náramně užíval. „Jedno z nejkrásnějších angažmá, co jsem zažil. Navíc se mi tam narodil první syn, byli jsme z Izraele nadšení,“ říká 38letý Vacek.

Pojďme nejprve k tomu, co vaší štaci v Haifě předcházelo. V lednu 2016, kdy jste ještě kopal za Piast Gliwice, jste byl v anketě fanoušků vyhlášen nejlepším ofenzivním záložníkem polské Ekstraklasy. Nic ve zlém, ale současného Kamila Vacka v Pardubicích si asi nikdo nespojí s touhle rolí — sám se usmíváte. Dost se změnila, že?

Já jsem v první řadě rád, že v mých letech pořád mohu hrát ligu, není to vůbec automatické. Ne každý má takové štěstí. Vždycky jsem tomu dával opravdu moc. Potkával jsem talentovanější kluky, mám to hodně vydřené. Když jsem se vracel z Itálie do Sparty, udělal se titul. Potom tam přišel pan trenér Ščasný a vzešlo z toho, že by bylo lepší, kdybych šel na hostování — navzdory té úspěšné předchozí sezoně. Zvolil jsem Gliwice, kde koučoval pan Látal.

Dobré rozhodnutí. V Ekstraklase jste skončili druzí a šli

do předkola Evropské ligy.

Původně jsem nevěděl, co od toho čekat, ale ten ročník byl naprosto skvělý, vyhrál jsem i hráče sezony. Ohromně mi to tam sedlo. Základní část jsme opanovali o deset bodů, pak se ale body dělily dvěma, takže z toho náskoku najednou bylo jen pět. To nám poté chybělo na titul.

Zvláštní.

Tam to bylo takhle nastavené, že se po 30 kolech bodový rozdíl snížil. V Polsku to fungovalo spoustu let, pak to zrušili. Sezona skončila a já byl pořád hráčem Sparty. Existovala varianta, že v Gliwicích budu pokračovat, opravdu jsem o tom přemýšlel. Ale na poslední chvíli přišla velmi lukrativní nabídka z Izraele. Přiznám se, že když jsem tam letěl, tak jsem vůbec nebyl přesvědčený, že tam chci jít, ale Maccabi Haifa je velkoklub...

Dostavil se „wow“ efekt?

Já nevěřil tomu, kde jsem... Parádní stadion, na každý zápas 20 tisíc lidí, fotbal je tam náboženství. Trénoval mě René Meulensteen, který řadu let působil jako asistent Alexe Fergusona v Manchesteru United, což pro mě byla obrovská zkušenost, už jen tím, jak vedl tréninky. Dokud byl v Maccabi, bylo to vysněné angažmá — a když skončil, tak se to celé změnilo. Jelikož v Izraeli na soupisce může být jen šest cizinců, bylo pak některým z nás razantně naznačeno, že bychom měli odejít. Tak to ve fotbale občas je. V době, kdy jsem tam hrál, v Izraeli nebyly žádné teroristické útoky, vše v pohodě. Je to nádherná země, kde ve dvouhodinových vzdálenostech je tolik poutních míst, že když jste měl volný den, mohl jste vždycky vyrazit někam na výlet. My jsme se s manželkou samozřejmě preventivně vyhýbali problematičtějším lokalitám.

vaci___7 Congratulations @maccabihaifafc to win Israel league.

I feel glad to be part of your history . oblíbit sdílet odpovědět uložit

Udělal na vás Izrael dojem svými technologiemi, které k jeho bezpečnosti, přes všudypřítomné hrozby téměř ze všech světových stran, přispívají?

Ta bezpečnost je nesmírně složité téma. K high-techu — stačí přijet do Tel-Avivu, to je úžasné město. Krásné budovy, všechno moderní. Izrael je na špici ve vývoji software, spousta jejich nadnárodních společností má obrovské zisky a dokáže je přetavit v to, aby země disponovala nejmodernějšími zbraněmi a systémy. O svátcích jsme měli možnost být i na vojenských základnách a vidět stíhačku naživo bylo něco, nezapomenutelné. Všechno umocňuje jejich partnerský vztah s USA. Byli jsme i v místnosti, odkud na dálku řídí bezpilotní letouny. Majitel Haify byl jeden z nejbohatších Izraelců, důkaz toho, že jsou skvělí byznysmeni. Není to náhoda, ta obchodnická historie se projevuje.

Obdiv zaslouží i jejich práce s vodou ve vyprahlé krajině.

Vodohospodářství je tam na top top úrovni. Z minima umějí vytvořit něco famózního; v podstatě i musejí, jsou obklopeni státy, s nimiž nemají úplně ideální vztahy. Co si sami nevypěstují, musejí dovézt. Když jsem tam byl, tak mě hodně zajímaly kibucy. Vedle jednoho jsme měli tréninkové centrum, a když vidíte, co tam roste, je to fakt super. I v pouštních oblastech sklízejí ovoce a zeleninu, z krajiny jsou schopni vybudovat vegetační oázu. Myslím, že v tom jsou na světě jedineční, a to tajemství si dost střeží.

Kde jste v Haifě bydleli?

Měli jsme pěkný byt na střeše asi dvacetipatrového věžáku, s výhledem na stadion a na pláž. Servis pro hráče byl vynikající, srovnání snese v mé kariéře snad jen Sparta.

Zázemí bylo na nejvyšší úrovni. Bydlení bylo fantastické v tom, že když třeba ve dvě odpoledne skončil trénink, zavolal jsem domů, že jsem na cestě, manželka přišla na pláž a dali jsme si oběd. Život byl moc hezký. V největších vedrech je v létě v lize pauza, hraje se pak bez přestávky celou zimu.

Jako Čech jste tam asi „zaplul“ bez potíží, v Izraeli žijí potomci přistěhovalců z celého světa.

Je to hodně mezinárodní společnost, obzvlášť ve městech. Před svým příchodem do Haify jsem tu problematiku vzniku Izraele a vztahu mezi Židy a arabským světem tolik nevnímal, ale pak jsem najednou pochopil, že nic není černobílé. V týmu jsme měli spoustu Arabů, ti na to měli svůj názor, Židé zase svůj. Do toho tam jsou pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, kde svět Izrael hodně odsuzuje, ale opravdu to není tak jednoduché a všem bych nejdřív doporučil, aby se tam jeli podívat. Teď to jen vyplouvá na povrch. Nechtěl bych se tu přiklánět na jednu, nebo druhou stranu. Když třeba slyšíte, jaké tam jsou problémy, že Izrael dodává vodu a elektřinu, že Arabové nechtějí pracovat a podobně, je to jen jeden úhel pohledu. Není to otázka, která by šla vyřešit za odpoledne. Vztahy jsou tam napjaté dlouhodobě a myslím, že ještě budou.

Zmínil jste se, že tehdy byl v Izraeli klid. Ale kryt jste v domě určitě měli.

Přímo v bytě, je to normální místnost, jen s trochu většími dveřmi. Jinak to ani nepoznáte. My tam normálně spali.

Co jste stačili navštívit za památky či pozoruhodnosti?

Viděli jsme toho opravdu hodně. Zajeli jsme se podívat do Betléma, k Mrtvému moři, do pevnosti Masada nad ním v horách, která nebyla nikdy dobyta. Byli jsme v Jeruzalémě, jeho staré město má obrovské kouzlo. Pak v Bílém městě, historickém centru Tel-Avivu. U pramene řeky Jordán, v Ejlatu u Rudého moře. Vypravili jsme se i ke Golanským výšinám, kousek od nich jsou termální prameny, sjíždějí se tam poutníci. Zajímavá byla i Caesarea, přístav, kde se vyloďovaly křížové výpravy. I Haifa je krásná.

Pevnost Masada:

Daniel | דניאל 🇮🇱 𓉱 @DanitheSett A thread I've been meaning to do for a while: Masada!

One of the world’s most iconic archaeological sites.

Built by Herod (37-4 BCE), it’s a testament to ancient engineering and a symbol of Jewish resistance.



Let’s explore its key sites and its importance to Zionism🧵👇 https://t.co/eyqx1EIKrE oblíbit odpovědět

Co fotbal? Za Maccabi jste si připsal nějakých 27 startů.

Tak by to zhruba mělo být. Někde jich mám napsaných jenom 14, nevím proč. První část sezony jsem měl naprosto perfektní. Pak jsem si ale přetrhnul vazy v kotníku, a než jsem se do toho znovu dostal, vyměnili trenéra. Dodneška si vážím toho, že jsem vyhrál hráčskou anketu fanoušků.

Jak vidím, tahle ocenění jsou setrvalý stav...

V Gliwicích a pak tady to bylo moje nejlepší fotbalové období. Byl jsem v ideálním věku, jen mě mrzí, že jsem nebyl víc na očích. Abych to ukazoval pravidelně.

Myslíte pro reprezentaci?

No. Já nejsem hráč, který by chtěl každé přestupové období střídat týmy, ale shodou okolností se to docela dost dělo. Vím, že mi to v kariéře rozhodně nepomohlo. Ani pro moji rodinu to nebylo jednoduché.

Stihl jste si za ten rok v Izraeli najít přátele, se kterými jste pořád v kontaktu?

Ředitelem klubu byl Asaaf Ben Dov, doteď si píšeme. V klubu zůstal ještě dlouho po mém odchodu, nyní šéfuje asi nejznámějšímu vinařství v Izraeli. Toho bych chtěl zmínit. Když jsme přiletěli, čekal na nás na letišti, i se svojí rodinou nás pak vzal na jídlo. Cizincům se snažil vytvořit takové prostředí, aby se nám tam líbilo, vždy byl nápomocný. Cítil jsem, že to je extrémně inteligentní člověk. Se Španělem Markem Valientem a Uruguaycem Garym Kagelmacherem jsme tam vytvořili takovou správnou zahraniční partu, bylo to fajn. Valiente je stejný ročník jako já, odchovanec Barcelony, který dělal kapitána Messimu, Fabregasovi a Piquému. Měl jsem to štěstí, že mě pak s těmihle velkými hráči seznámil, dostkrát jsem za ním byl i na návštěvě. Když Maccabi před časem hrálo v Evropské konferenční lize zápas na Slavii, dostal jsem od Haify pozvánku a setkal se tam jak s trenérem, tak i s hráči, které jsem z kádru ještě znal. Bylo vidět, že jsem tam nezanechal špatné jméno.

Jak na vás tedy dopadl teroristický útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023?

Od doby, co tam nepůsobím, se toho přihodilo víc. Konkrétně tohle pro ně byl obrovský šok, svojí obranou a tajnými službami si byli jistí. Bylo to nečekané. S Asaafem jsme si pak volali, byl z toho hodně špatný. Zasáhlo to celou společnost, uvědomili si, že se to může stát kdykoli. A že odveta musí být razantní, protože to nechtějí zažít znovu.

Sparťan Kamil Vacek (vlevo) bojuje s Tomášem Necidem z CSKA Moskva v utkání Evropské ligy. Kamil Vacek v dresu Mladé Boleslavi.

Izrael je teď kvůli situaci v Gaze často pod palbou kritiky zvenčí, viní ho i z genocidy. Ale i když určitě neschvaluji případné válečné zločiny, přijde mi, jako by se ten předloňský masakr a fakt, že Hamás stále zadržuje nemálo rukojmích, coby spouštěč někam vytratil.

Konflikt trvá dlouho, a vztahy jsou tak narušené. Palestinci si Izrael nárokují, ale než vznikl, tak nikdy neměli snahu svůj stát vytvořit. Když Židé za pomoci OSN vytvořili svůj stát, propuklo to naplno. Nepřijdu si natolik fundovaný, abych tu předestřel konkrétní fakta, ale to, jak se zachází s Palestinci, je tam hodně citlivé téma. Izrael je v řadě zemí civilizovaného světa za svoje kroky vůči Palestině odsuzovaný, ale když jsem tam byl, snažili se mi vysvětlit, že to není tak jednoduché. Izrael jim poskytuje všechno. A jediná odpověď na to jsou teroristické útoky... Je velice snadné nynější postup Izraele napadat, ale ten je z jedné strany pochopitelný. Oni přece nemohou nechat bombardovat svoje lidi. Ale kdo má právo na tu zemi, není otázka, na kterou bych mohl odpovědět.

Sledoval jste podrobně, když Izrael v červnu zaútočil na Írán kvůli jeho jadernému programu?

Snažil jsem se. Je to brutální. Izrael na to ale upozorňoval už v minulých letech, nebezpečí ze strany Íránu je vůči němu obrovské. Jaderný program je nebezpečný v jakýchkoli rukou, zvlášť v podobných zemích. Myslím, že ta obava je namístě a to, jak pak zasáhla i Amerika, je opodstatněné. Jaderné zbraně musejí být pod kontrolou. Kdyby jimi Írán disponoval, změnilo by to řád věcí ve světě.

Zapůsobilo na vás, jak rychle stačil ovládnout íránské nebe?

To mě nepřekvapilo, když jsem viděl jeho techniku. Na těch základnách nám říkali, že jejich stíhačky přeletí Izrael z jednoho konce na druhý za 1:25 minuty. Něco nepředstavitelného. Izrael se všemi systémy, jako je Iron Dome (Železná kopule, mobilní systém protivzdušné obrany), je oproti dalším státům v regionu tak vepředu, že se o jeho bezpečnost opravdu nebojím. Ale jde o to, aby to vedlo k nějakému trvalému míru. Lidé jsou tam pod obrovským tlakem, vědí, že každý den může přiletět raketa.

V cizině jste jinak nejdéle působil v Chievu Verona, jaké to tam bylo?

Jsem moc vděčný, že jsem italskou ligu mohl hrát. Zápasy s AC a Interem Milán, s Juventusem... Odcházel jsem v době, kdy jsem si ve Spartě vybudoval velmi silnou pozici. Někdy si říkám, že kdybych v Praze ještě chvíli zůstal, mohlo to být jiné. Ale rozhodl jsem se pro Itálii a jen mě mrzí, že jsem se tam neprosadil víc. Přitom jsem cítil, že na to mám. To je holý fakt. Proto jsem rozpolcený, že jsem v Chievu tolik neprorazil. Mohl jsem tam těch let i zápasů odehrát daleko víc. Mohl jsem tam zanechat mnohem výraznější stopu.

A Chievo? Nebyl to sice elitní, ale známý a tradiční oddíl ano.

Tehdy bylo na vzestupu, mezi elitou se drželo relativně dlouho. Ale hlavní klub ve Veroně vždycky byl a bude Hellas. Chievo pár let dozadu vinou finančních problémů na nějakou dobu i zaniklo. To prosakovalo už za mě. Z italské ligy jsem však byl unesený, skvělí fotbalisté, i v mém týmu. Pro kluka z Orlických hor to bylo skvělé angažmá, splněný sen. Je tam ovšem to ale. Zároveň musím říct, že jsem tam v tu chvíli nechal všechno.

Když jste se jinde těšil takové náklonnosti fanoušků, jak jste vycházel s tifosi?

Chievo v tomhle bylo zvláštní. Chodilo docela dost diváků, ale přišlo mi, že spíš na soupeře než na nás. Vždycky to byl provinční klub.

Takže trochu jako fotbalové Pardubice v české lize...

No. Když jste šel po Veroně, všude vlály vlajky Hellasu, to je jak tady s hokejovým Dynamem. Hellas měl fanoušky. U nás v Chievu byla kupa hráčů, hodně se to točilo. Bylo těžší si získat přízeň. Já potřeboval delší čas na to, abych se etabloval, ale tam to takhle nefungovalo, jakmile se hráč neprosadil, tak ho za dva roky dali pryč.

Co jste při svých zahraničních angažmá stačil pochytit z cizích řečí?

Italsky myslím mluvím velmi dobře, a když jsem byl v osmnácti v Německu, tak jsem z němčiny i maturoval, jazyky mě vždycky bavily. Ale tím, jak ji nepoužívám, rychle zapomínám. A Izrael? Hebrejštinu jsem ani nezačal studovat, protože tam všichni uměli dokonale anglicky.

Co polština?

Bavila mě, je to hodně podobné s češtinou, kterou tam klidně můžete mluvit. Časem začnete jejich slovíčka používat správně. Wroclaw navíc byla skvělá. Pořád je tam ten samý sportovní ředitel a jak jsme tam teď hrál v přípravě, říkal, že byla největší chyba, že mě nechali odejít. Dost se tam měnili trenéři, je to městský klub a zasahuje do toho politika. Trénoval tam Janek Urban, polská legenda, kdysi kopal ve Španělsku. Pod ním jsme hráli super fotbal, dařilo se mi. Ale on pak na vlastní žádost odešel a vzal to kouč, se kterým jsme si nepadli do noty. Chvíli jsem byl i v rezervním týmu a jenom čekal, věděl jsem, že to nebude nadlouho. Jenže pak mě vyplatili ze smlouvy. Dostal jsem pak nabídku z Dánska a vzal ji. Pár týdnů potom však do Slasku přišel pan Lavička, škoda. Polská liga se hodně zvedla, všude spousta fanoušků, krásné stadiony. Hrát tam bylo báječné.

Pardubický dres oblékáte od jara 2022. Když jste tu byl teprve chvíli, říkal jste mi, že se vám tu s rodinou hodně líbí. Prohloubil se mezitím ten vztah?

Enormně. Rozhodli jsme se, že se tu usadíme natrvalo. Budujeme dům ve Starém Hradišti, zůstaneme tu. Děti jsou spokojené, chodí tu do školy a do školky, na fotbal, na hokej. Manželka si našla dobrou práci. Předtím by mě to nenapadlo, přiznávám. Jsme vděční za lidi, co jsme tu potkali. Můj velký kamarád je třeba Kuba Nakládal, bydlíme kousek od sebe. Kuba a jeho manželka Andrejka nám pomohli se tu začlenit. Je to takové správné „mezisportovní“ špičkování.

V pátek startujete ligu proti plzeňské Viktorce. Nebojíte se toho, že ta sezona zase bude šílený stres od začátku až do konce?

Tak bych to nenazval, samozřejmě náš trenér nebo manažer s tím mají spojenou spoustu starostí. Chtěl bych, abychom na trávníku působili jako mužstvo a vždycky tam nechali všechno. Minulá sezona byla v tom ohledu složitá, přišla spousta nových kluků ze zahraničí. Cítil jsem, že v týmu nejsme silní, a to mě trápilo. Jako kapitán za to máte velkou zodpovědnost. Věřím tomu, že z toho někdo „vylítne“. Trénink i všechno další se obrovsky posunulo. Zdravá pokora tu ale vždycky musí být, všichni vidíme, jaké posily dělají ostatní týmy. Doufám, že to bude stačit na to, abychom zvrátili dosavadní negativní náhled lidí na nás. Nebylo to myslím úplně fér.