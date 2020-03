Zpověď Čontofalského: o milionech, smrti malého syna i létání vrtulníkem

dnes 12:00

Než svět začala drtit smrtelná nákaza, hledal si na dálku, jak vypadá místo, na kterém odchytal rok kariéry: Lockhart Stadium, město Fort Lauderdale, stát Florida. „Vůbec to nepoznávám,“ líčil Kamil Čontofalský před měsícem, když v hospůdce u holešovické mariny hleděl do internetových map. Tehdy se ještě česká reprezentace chystala na turné do Ameriky a bývalý slovenský brankář vzpomínal.