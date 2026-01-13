Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul

Premium

Fotogalerie 10

Čerstvá posila David Jurásek pózuje už ve slávistickém. | foto: www.slavia.cz

Jiří Čihák
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Od sobotního večera byl se Slavií ve Španělsku a čekal. „Chápu, že žádný přestup se nevyřídí za den, ale u mě je to takhle snad pokaždé,“ zavrtí fotbalový obránce David Jurásek hlavou a na hotelu v kopcích s romantickým výhledem na Středozemní moře si nesměle poposedne v nízkém křesílku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jako by z něj pořád ještě nespadla všechna nervozita. Kdy si kluby konečně plácnou? Kdy budu moct začít naplno trénovat? Kdy budu mít konečně čistou hlavu? „V minulých dnech jsem doma v Dolním Němčí v minus pěti stupních běhal ve sněhu po cyklostezkách a balon mi chyběl,“ krčí rameny nejnovější posila Pražanů.

Když před čtyřmi lety přicházel do Slavie poprvé, přestup z Boleslavi se táhl skoro dva měsíce. Ještě náročnější byla v létě 2023 jednání mezi Benfikou a Slavií, kdy se celé týdny řešilo snad každé euro. A teď znovu zdlouhavé licitování mezi stejnými kluby, jen v opačném gardu.

Když jsem ze Slavie odcházel, v nadsázce jsem klukům říkal, že se mnou odchází smůla, tak jen doufám, že se teď nevrátí zpátky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: O Krále má zájem Panathinaikos, slávista Fully do Teplic

Sledujeme online
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul

Premium
Čerstvá posila David Jurásek pózuje už ve slávistickém.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Od sobotního večera byl se Slavií ve Španělsku a čekal. „Chápu, že žádný přestup se nevyřídí za den, ale u mě je to takhle snad pokaždé,“ zavrtí fotbalový obránce David Jurásek hlavou a na hotelu...

13. ledna 2026

Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Fotbalisty Liberce posílil bosenský obránce Haris Berbič. Devatenáctiletý zadák a člen reprezentační jednadvacítky přestoupil do prvoligového Slovanu z týmu Borac Banja Luka a v novém působišti...

12. ledna 2026  20:35

Smetana už Ružomberok nepovede. Kdo ho nahradí? Ve hře je Köstl

Ondřej Smetana, trenér fotbalistů Slovácka

Trenér Ondřej Smetana už nevede fotbalisty Ružomberku. Slovenský klub uvedl, že se se třiačtyřicetiletým českým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Ružomberok o tom bez větších podrobností...

12. ledna 2026  19:56

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

12. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  19:14

Velký návrat do české ligy. David Jurásek se Slavii upsal do léta 2029

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

Před dvěma a půl lety odcházel jako objev ligy do Benfiky Lisabon za 350 milionů korun. Teď se fotbalový reprezentant David Jurásek, který naposledy hostoval v tureckém Besiktasi, vrací zpátky do...

12. ledna 2026  18:30

Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Olomoucký záložník Radim Breite (vlevo) a Marcel Čermák z Dukly

Fotbalisty Sigmy Olomouc zřejmě překvapivě opustí kapitán Radim Breite. Šestatřicetiletý záložník má namířeno do druholigového Artisu Brno, uvedl na sociální síti X hráčův agent Jiří Müller. Kluby...

12. ledna 2026  18:04

Brankář Holec neodcestoval s Baníkem na soustředění. Řeší svoji budoucnost

Ostravský brankář Dominik Holec v utkání proti Slavii

Se 27 hráči v pondělí odletěli na soustředění do Turecka fotbalisté Ostravy. V kádru předposledního celku prvoligové tabulky překvapivě chyběl brankář Dominik Holec, který řeší svoji další budoucnost.

12. ledna 2026

S novými majiteli si na hráče nesáhnete, říká šéf Baníku. „Wow“ trenéra nenašel

Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec odpovídá novinářům.

Pořádně horkou zimu zažívají šéfové ostravského Baníku. Snaží se posílit mužstvo, aby se co nejdříve dostalo ze dna první ligy. Majitel Václav Brabec je přesvědčený, že přivedli skutečné posily na...

12. ledna 2026  16:16

Carrick, Solskjaer, nebo snad oba? Manchester řeší návrat k nedávné historii

Michael Carrick

Bude to po pěti letech znovu Ole Gunnar Solskjaer? Nebo fotbalisty Manchesteru United zase jen dočasně povede Michael Carrick? „Bezvládí“ v největším anglickém klubu by mělo do víkendového derby...

12. ledna 2026  14:30

Fotbalové přestupy ONLINE: O Krále má zájem Panathinaikos, slávista Fully do Teplic

Sledujeme online
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  16:05,  aktualizováno  12. 1. 13:13

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Čestnou stráž Barceloně dělat nebudeme! Frustrovaný Mbappé odmítl uctít soupeře

Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé po porážce ve finále superpoháru s...

Z reakce některých hráčů jste mohli vidět, že byli také překvapení. Poté, co si fotbalisté Realu Madrid převzali po porážce ve finále superpoháru s Barcelonou (2:3) stříbrné medaile, chtěli jít...

12. ledna 2026  13:01

Sparta vyrazila na soustředění, čekají ji dva zápasy, chybí zraněný Eneme

Ermal Krasniqi se ve skluzu snaží trefit míč, přihlíží Pavel Kadeřábek.

Se čtyřmi brankáři a sedmadvaceti hráči do pole odcestovali sparťanští fotbalisté na soustředění do Španělska. Ze stabilních členů kádru chybí v Marbelle zranění Santiago Eneme s Magnusem Kofodem...

12. ledna 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.