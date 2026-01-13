Jako by z něj pořád ještě nespadla všechna nervozita. Kdy si kluby konečně plácnou? Kdy budu moct začít naplno trénovat? Kdy budu mít konečně čistou hlavu? „V minulých dnech jsem doma v Dolním Němčí v minus pěti stupních běhal ve sněhu po cyklostezkách a balon mi chyběl,“ krčí rameny nejnovější posila Pražanů.
Když před čtyřmi lety přicházel do Slavie poprvé, přestup z Boleslavi se táhl skoro dva měsíce. Ještě náročnější byla v létě 2023 jednání mezi Benfikou a Slavií, kdy se celé týdny řešilo snad každé euro. A teď znovu zdlouhavé licitování mezi stejnými kluby, jen v opačném gardu.
Když jsem ze Slavie odcházel, v nadsázce jsem klukům říkal, že se mnou odchází smůla, tak jen doufám, že se teď nevrátí zpátky.